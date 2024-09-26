Подтверждена совместимость гарнитур VoiceXpert с решениями «Флат»

Специалисты компании «Флат» провели тестирование совместимости гарнитур VoiceXpert серий VXH-300/500/700 в исполнении с QD и USB, а также беспроводных гарнитур серии VXH-1000 с IP-телефонами Flat-Phone и программным клиентом унифицированных коммуникаций «Флат Партнер».

В ходе испытаний проверено выполнение базовых функций управления вызовами с использованием устройств VoiceXpert. Среди параметров оценки – подключение и определение гарнитуры в системе, регулировка громкости, отключения микрофона и другие. Тестирование было реализовано на нескольких стендах, предназначенных как для корпоративных пользователей IP-телефонов Flat-Phone, так и для абонентов, использующих программный телефон Флат Партнёр в мобильной и десктопной версиях.

Результаты тестирования подтвердили доступность корпоративным пользователям базового функционала и технологическую совместимость представленной линейки устройств VoiceXpert с программным клиентом и телефонными аппаратами «Флат». Полученное заключение позволяет представить готовый проектный комплекс для создания системы связи.