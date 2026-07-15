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«Флат-Про» вошел в состав Московской промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты России

Производитель телефонов «Флат» стал членом Союза «Московская промышленная палата» и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Об этом CNews сообщили представители «Флат».

Вступление в авторитетные объединения открывает возможности участия компании в выработке отраслевых инициатив, доступ к мерам поддержки бизнеса, расширение партнёрской сети, а также площадку для диалога с органами власти и другими участниками рынка телекоммуникационных решений. Разработчик планирует активно использовать ресурсы палат для продвижения отечественных решений в сфере корпоративной телефонии, обмена лучшими практиками и реализации совместных проектов.

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«Членство в Московской промышленной палате и Торгово-промышленной палате России — важный этап в развитии нашей компании. Это не только признание вклада «Флат-Про» в развитие отечественной телекоммуникационной отрасли, но и возможность эффективнее влиять на формирование условий для роста российского производства. Мы намерены делиться своим опытом в создании импортозамещающих решений и вместе с коллегами искать пути для дальнейшего укрепления технологического суверенитета страны», — сказал исполнительный директор «Флат-Про» Вадим Викторович Корольков.

Московская промышленная палата и Торгово-промышленная палата России объединяют тысячи предприятий и способствуют созданию благоприятных условий для развития бизнеса, внедрению передовых практик и выстраиванию эффективных коммуникаций между государством и предпринимательским сообществом.

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