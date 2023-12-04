Старт продаж российский IP-телефонов Flat-Phone

Компания ФЛАТ объявила об открытии производственного подразделения – «ФЛАТ Про» и запуске серийного производства линейки собственных корпоративных IP-телефонов Flat-Phone.

Линейка современных аппаратов Flat-Phone и является отечественной альтернативой для замены парка телефонов западных производителей, оставшихся без поддержки. Об этом CNews сообщили представители компании ФЛАТ.

Сегодня производственным подразделением ФЛАТ запущен серийный выпуск двух базовых моделей IP телефонов. На рынке представлена бюджетная модель Flat-Phone С10, разработанная и созданная для пользователей, которым необходим недорогой, компактный телефон с полным набором коммуникационных инструментов на рабочем столе. И вторая серия телефонов - Flat-Phone В10, предназначенная для продвинутых пользователей, которым необходим рабочий аппарат со множеством функций и сервисов.

Flat-Phone

Все телефонные аппараты Flat-Phone поддерживают технологию HD Voice, используют инструменты защиты VOIP соединений для обеспечения безопасности связи, поддерживают русскоязычный интерфейс управления и кириллицу на клавиатуре, кроме этого, обладают интеграционными возможностями для внедрения и кастомизации оборудования в разных коммуникационных платформах.

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Локализованное в России производство телефонных аппаратов и программного обеспечения позволяет минимизировать риски в работоспособности систем при любых внешних влияниях, а также соответствует нормам и регламентам государственной программы обеспечения технологической независимости.

Как и портфель программных продуктов, телефоны Flat-Phone распространяются в рамках проектной деятельности через партнерскую сеть и дистрибьюторов.