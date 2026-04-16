Treolan начинает сотрудничество с «Флат-Про»

Компания Treolan объявила о начале сотрудничества с компанией «Флат-Про», производственным подразделением российского разработчика программных решений в сфере корпоративных коммуникаций. Дистрибьюторский портфель Treolan пополнился линейкой российских IP-телефонов, включенных в реестр отечественной промышленной продукции.

«Флат-Про» специализируется на полном цикле создания телекоммуникационного оборудования: от разработки и производства до поставки, гарантийного и сервисного обслуживания. Ключевое направление компании — корпоративные IP-телефоны. При разработке устройств инженеры делают ставку на максимальное использование неподсанкционных и отечественных компонентов, а также российского ПО, что полностью соответствует задачам государственной программы импортонезависимости.

IP-телефоны «Флат-Про» сочетают передовые технологии, высокое качество связи, эргономичный дизайн и простоту использования, обеспечивая комфорт для конечного пользователя и удобство для системного администратора. В настоящее время «Флат-Про» на территории РФ серийно выпускает телекоммуникационное оборудование - IP телефоны моделей Flat-Phone C10 RU, Flat-Phone В10 RU, Flat-Phone B6 RU и Flat-Phone FPEx60 RU. Телефоны с торговым индексом RU включены в Единый реестр российской промышленной продукции.

Для партнеров работает центр технической поддержки и учебно-консультационный центр производителя. Гарантия на оборудование составляет от 1 до 3 лет. «Флат-Про» оказывает полный спектр технической и сервисной поддержки клиентов в течение всего срока эксплуатации оборудования.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать
Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать цифровизация

Юрий Виленский, руководитель группы сетевых решений Treolan, сказал: «Начало сотрудничества Treolan и „Флат-Про“ – очередной шаг навстречу партнерам. Теперь телефонные аппараты „Флат-Про“ из реестра российской промышленной продукции доступны к отгрузке со склада Treolan, что упрощает реализацию комплексных проектов».

Мария Бобцова, директор по развитию бизнеса «Флат-Про», отметила: «Выбирая партнёрство с Treolan, „Флат‑Про“ делает ставку на интересы наших партнеров и их заказчиков. Совместная работа позволяет нам расширять ассортимент услуг и сокращать сроки реализации проектов – всё для того, чтобы каждый заказчик получал максимум ценности от сотрудничества с нами».

Другие материалы рубрики

Будущее за синергией RPA, GenAI и BPM-систем, управляющих их работой

В России создан роботизированный снайперский комплекс с искусственным интеллектом

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026

Заграничные продажи российского ПО в 2025 году выросли на 10% после трех лет падения

Андрей Арефьев, Pragmatic Tools: «Автобусный фактор» стал суровой реальностью для интеграторов

Власти хотят ввести единую цену товаров для онлайн-магазинов и ритейла, не учитывающую скидки и бонусы

Техника

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще