Treolan начинает сотрудничество с «Флат-Про»

Компания Treolan объявила о начале сотрудничества с компанией «Флат-Про», производственным подразделением российского разработчика программных решений в сфере корпоративных коммуникаций. Дистрибьюторский портфель Treolan пополнился линейкой российских IP-телефонов, включенных в реестр отечественной промышленной продукции.

«Флат-Про» специализируется на полном цикле создания телекоммуникационного оборудования: от разработки и производства до поставки, гарантийного и сервисного обслуживания. Ключевое направление компании — корпоративные IP-телефоны. При разработке устройств инженеры делают ставку на максимальное использование неподсанкционных и отечественных компонентов, а также российского ПО, что полностью соответствует задачам государственной программы импортонезависимости.

IP-телефоны «Флат-Про» сочетают передовые технологии, высокое качество связи, эргономичный дизайн и простоту использования, обеспечивая комфорт для конечного пользователя и удобство для системного администратора. В настоящее время «Флат-Про» на территории РФ серийно выпускает телекоммуникационное оборудование - IP телефоны моделей Flat-Phone C10 RU, Flat-Phone В10 RU, Flat-Phone B6 RU и Flat-Phone FPEx60 RU. Телефоны с торговым индексом RU включены в Единый реестр российской промышленной продукции.

Для партнеров работает центр технической поддержки и учебно-консультационный центр производителя. Гарантия на оборудование составляет от 1 до 3 лет. «Флат-Про» оказывает полный спектр технической и сервисной поддержки клиентов в течение всего срока эксплуатации оборудования.

Юрий Виленский, руководитель группы сетевых решений Treolan, сказал: «Начало сотрудничества Treolan и „Флат-Про“ – очередной шаг навстречу партнерам. Теперь телефонные аппараты „Флат-Про“ из реестра российской промышленной продукции доступны к отгрузке со склада Treolan, что упрощает реализацию комплексных проектов».

Мария Бобцова, директор по развитию бизнеса «Флат-Про», отметила: «Выбирая партнёрство с Treolan, „Флат‑Про“ делает ставку на интересы наших партнеров и их заказчиков. Совместная работа позволяет нам расширять ассортимент услуг и сокращать сроки реализации проектов – всё для того, чтобы каждый заказчик получал максимум ценности от сотрудничества с нами».