Разделы

Телеком Инфраструктура Техника
|

«Флат» представил беспроводную VoIP-платформу и премиальный IP-телефон с поддержкой видео

Компания «Флат» представила новый IP-телефон премиум-сегмента FLAT-Phone A10 с поддержкой аудио- и видеозвонков, а также беспроводную VoIP-платформу «Флат» WHL 300. Об этом CNews сообщили представители ООО «Флат».

Разработанная с применением технологии микросот платформа «Флат» WHL 300 позволяет создавать единую зону покрытия с автоматической регистрацией абонентов на ближайшей базовой станции, поддерживая бесперебойную связь и бесшовную передачу управления вызовов между точками. Частотный диапазон 864–870 МГц обеспечивает стабильную передачу голоса, прохождение сигнала сквозь стены и препятствия с радиусом действия до 500 метров на открытой территории и до 100 метров внутри зданий. Взаимодействие «Флат» WHL 300 с телефонными станциями по протоколу SIP обеспечивает высокую интеграционную совместимость с большим систем корпоративной телефонии.

«Вывод на рынок FLAT-Phone A10 и платформы WHL 300 – важный этап в развитии нашей продуктовой линейки. FLAT-Phone A10 органично дополнил линейку стационарных телефонов «Флат», которая теперь закрывает все потребности заказчиков: от простых голосовых вызовов до качественной видеосвязи. Выпуск WHL 300 стал решением актуальной на сегодня задачи замены устаревших беспроводных DECT-решений, установленных у корпоративных заказчиков более пяти лет назад. Это новый вызов для нас – и мы рады представить первое российское решение среди отечественных разработчиков», – сказала Мария Бобцова, директор по развитию бизнеса производственного подразделения «Флат-Про».

Представленные FLAT-Phone A10 и «Флат» WHL 300 соответствуют требованиям отраслевых регуляторов к российскому ИТ оборудованию и в настоящее время проходят регистрационную процедуру для включения в Единый реестр российской промышленной продукции.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

