Telinter и «Флат» объявили о партнерстве

Компания Telinter объявляет о начале сотрудничества с «Флат» в качестве официального дистрибьютора. Целью партнерства станет усиление позиций компаний на рынке корпоративной телефонии, расширение присутствия в целевых отраслях, развитие партнерской сети и наращивание объемов проектных реализаций. Об этом CNews сообщили представители «Флат».

Представленные сегодня технологии «Флат» успешно решают задачи в области организации корпоративной телефонии, контактных центров, систем оперативного оповещения и управления коммуникационной инфраструктурой. Функциональность решений и локализация производства на территории России обеспечивают соответствие требованиям отраслевых регуляторов, а также востребованность и универсальность выпускаемого ПО и оборудования для использования как в коммерческих организациях, так и на предприятиях с государственным участием.

«Мы уверены, что благодаря партнёрству с Telinter российские телекоммуникационные решения «Флат» станут еще более доступными для бизнеса и государственных структур по всей стране», - Александр Милованов, генеральный директор Telinter Distribution.

«В сотрудничестве с компанией Telinter мы видим большой потенциал к формированию устойчивого спроса за счет реализации дистрибьютором маркетинговых программ наравне с высоким уровнем надежности и гибкими условиями проектных поставок, что, безусловно, окажет позитивное влияние на активность и результаты в канале», - Светлана Гришина, директор по работе с партнерами «Флат».