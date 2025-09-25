Разделы

ПО Телеком Дистрибуция
|

Telinter и «Флат» объявили о партнерстве

Компания Telinter объявляет о начале сотрудничества с «Флат» в качестве официального дистрибьютора. Целью партнерства станет усиление позиций компаний на рынке корпоративной телефонии, расширение присутствия в целевых отраслях, развитие партнерской сети и наращивание объемов проектных реализаций. Об этом CNews сообщили представители «Флат».

Представленные сегодня технологии «Флат» успешно решают задачи в области организации корпоративной телефонии, контактных центров, систем оперативного оповещения и управления коммуникационной инфраструктурой. Функциональность решений и локализация производства на территории России обеспечивают соответствие требованиям отраслевых регуляторов, а также востребованность и универсальность выпускаемого ПО и оборудования для использования как в коммерческих организациях, так и на предприятиях с государственным участием.

«Мы уверены, что благодаря партнёрству с Telinter российские телекоммуникационные решения «Флат» станут еще более доступными для бизнеса и государственных структур по всей стране», - Александр Милованов, генеральный директор Telinter Distribution.

«В сотрудничестве с компанией Telinter мы видим большой потенциал к формированию устойчивого спроса за счет реализации дистрибьютором маркетинговых программ наравне с высоким уровнем надежности и гибкими условиями проектных поставок, что, безусловно, окажет позитивное влияние на активность и результаты в канале», - Светлана Гришина, директор по работе с партнерами «Флат».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Екатерина Немченко возглавила HR «Авито»

В России создаются автоматизированные постаматы, принимающие посылки, доставляемые БПЛА

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной

Телеком-оператор «Миранда-медиа» сменил гендиректора на топ-менеджера «Ростелекома»

Обзор: Кадровый электронный документооборот 2025

Премиальные холодильники Samsung будут показывать рекламу на своих экранах, хотя их пользователи против

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств

Практика импортозамещения 2025
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще