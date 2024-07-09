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Подтверждена совместимость коммуникационной платформы «Флат SoftSwitch» с телефонами Fanvil

Специалисты центра компетенции «Флат», российского разработчика ПО и оборудования в области корпоративных коммуникаций, провели тестирование совместимости SIP-телефонов Fanvil с системой «Флат SoftSwitch».

В программу тестирования, включающую 67 функциональных параметров, были представлены девять наиболее популярных моделей телефонных аппаратов Fanvil – J6, V67, X1SG, X1SP, X210-V2, X301, X303, X5U-V2, X7A. Среди технологических требований – корректная работа с аудио- и видеозвонками, параллельными и групповыми вызовами, сбор сетевых конференций, возможность подключения внешних устройств и приложений, и многое другое.

Согласно протоколу испытаний, модельный ряд, протестированных оконечных устройств Fanvil, поддерживает базовый набор функций и дополнительные возможности обслуживания, доступные для пользователей корпоративной телефонии «Флат».

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Бизнес

«Подтверждение функциональной совместимости продуктов «Флат» и Fanvil позволит нашим партнерам и корпоративным заказчикам проектировать и использовать комплексные решения, а также оптимизировать ресурсы и требования при реализации работ в существующем ландшафте. Несмотря на то, что испытания были проведены только части модельного ряда, по полученным результатам мы готовы говорить о доступности базового набора функций телефонии «Флат» для всех SIP-телефонов Fanvil», – сказал руководитель центра компетенции «Флат» Андрей Лепестов.

«Fanvil имеет обширную линейку телефонных аппаратов, а также смежного коммуникационного оборудования призванного обеспечить комфортную связь и безопасность на предприятиях. Подтверждённая совместимость с программной платформой «Флат» позволит корпоративным пользователям использовать и сохранить парк оконечных устройств Fanvil при реализации проектов миграции или модернизации ядра корпоративной телефонии. По части моделей, которые не были представлены к тестированию – X / H / V / I серии, мы ожидаем, что они также будут совместимы с системой «Флат», – сказал Григорий Лямин, региональный маркетинг-менеджер Fanvil.

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