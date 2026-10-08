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«Флат Оповещение» 5.2 - новый уровень отказоустойчивости и интеграция с «Макс»

Компания «Флат», объявляет о выпуске обновленной версии системы оперативного оповещения с фокусом на повышение надежности и увеличение каналов уведомлений. Ключевым преимуществом «Флат Оповещение» 5.2. стала территориально-распределенная архитектура, построенная по принципу резервирования N+1. Согласно которой каждый удаленный филиал работает в отказоустойчивом режиме, а в условиях потери связи или выхода из строя локального сервера, автоматически переключает прерванные процессы уведомлений на центральный офис. Об этом CNews сообщили представители «Флат».

При этом синхронизация данных происходит непрерывно, но только между центром и филиалами, что позволяет избежать избыточного трафика и гарантирует высокую выживаемость системы в условиях нестабильной связи.

Помимо архитектурных изменений, существенно расширены каналы коммуникаций. Наравне с привычными голосовыми звонками и SMS-рассылками, с новой версией системы доступны

популярные мессенджеры, включая отечественный «Макс». Отчетные данные по рассылкам также фиксируются в полном объеме и отображаются в привычных отчетных формах, что позволяет сохранить единую аналитику по всем каналам.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Существенно расширены возможности управления абонентской базой с назначением доверенного лица для каждого контакта, что гарантирует передачу информации даже в случае недоступности основного адресата. Также представлена функция записи сообщений с последующим воспроизведением в интерфейсе системы, а для удобства работы с отчетными данными расширены параметры фильтрации и добавлен экспорт списка абонентов во внешние форматы.

«Завершив этап внедрения базовых сценариев оповещения, мы сфокусировались на возможностях кастомизации системы под требования и условия разных заказчиков. С обновлением каждый корпоративный клиент может гибко настраивать сценарии и каналы оповещения под свою организационную структуру и отраслевую специфику», – сказал Никита Зарецкий, руководитель департамента разработки «Флат».

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