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Фибо-Телеком Fibo

ФИБО-ТЕЛЕКОМ – российский поставщик и производитель телеком оборудования. Компания была основана в 2017 году. Компания оказывает услуги:

  • Поставки телеком оборудования
  • Обеспечение совместимости трансиверов со всеми известными брендами
  • Расчет проектов оптического уплотнения (CWDM/DWDM) от малой до большой дальности
  • Производство оптических патч-кордов и модулей AOC необходимой длины

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3 дела, на cумму 161 314 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 161 314 ₽*
в качестве истца (3) на сумму 161 314 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.04.2026 «Элмир» и Fibo объявили о начале сотрудничества 2
03.07.2025 Партнерство OCS и FIBO расширит предложение на рынке высокоскоростных сетевых решений 1
22.04.2025 Связь-2025 1
14.04.2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий «Связь-2025» в рамках «Российской недели высоких технологий-2025» 1
01.04.2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий «Связь-2025» в рамках «Российской недели высоких технологий-2025» 1
16.07.2024 «Инферит Облако» развивает высокопроизводительную инфраструктуру совместно с «Фибо-Телеком» 1
23.04.2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 2
09.04.2024 С 23 по 26 апреля пройдет международная выставка «Связь-2024» 2
27.03.2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 2
11.04.2023 Российской недели высоких технологий – 2023 1

Публикаций - 13, упоминаний - 17

Фибо-Телеком и организации, системы, технологии, персоны:

Супертел 21 9
Элтекс Коммуникации 28 9
Сател 190 7
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 135 7
Ангстрем-Телеком 13 7
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 7
ФЛАТ - FLAT - Flat Software 44 6
Лео Телеком 7 5
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 120 5
Trialink - Триалинк ГК 14 5
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 83 5
IPmatika - АйПиМатика 31 5
ПиЭлСи Технолоджи - PLC Technology 9 4
НАГ - NAG 20 4
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 54 4
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 64 4
Imaqliq - Имаклик Сервис 19 4
Неорос - Neoros 14 4
EMILINK ГК - ЭМИЛИНК МСК - Инженерно-технический центр - NTSS 16 4
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение - IRE-Polus 76 4
UCLSWIFT - ILSINTECH 3 3
СПБ - СпецИнт - Специальная интеграция 8 3
Jiangsu Trigiant Technology 3 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3491 3
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 455 3
Qtech - Кьютэк 217 3
Т8 НТЦ 120 3
Ulefone Mobile - Ulefone Technology 30 3
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 86 3
Базис ТелеКом - Bazis Telecom - Базис Импорт 4 3
Салаватстекло - Уфанет 22 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 436 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 151 2
Softline - Софтлайн 3830 2
ITCódigo SURL 1 1
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ - СФ Технологии 154 1
ЛенКабель 1 1
Элмир - Электронный мир 8 1
Телеконта 3 1
Ростелеком 11093 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 7
Элинс НТЦ 11 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 39 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 74 1
Акрон ГК - Дорогобуж 19 1
Газпром Тех - Aurus Russia - Аурус 17 1
ЛентаМет 1 1
CCPIT - China Council for the Promotion of International Trade - Китайский совет по содействию международной торговле 5 5
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 465 4
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 284 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3104 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4085 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3740 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 241 1
Международная академия связи - МАС 46 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24424 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55238 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23325 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26655 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13249 7
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 437 7
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БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 800 5
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2894 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2696 4
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11620 2
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