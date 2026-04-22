Фибо-Телеком Fibo

ФИБО-ТЕЛЕКОМ – российский поставщик и производитель телеком оборудования. Компания была основана в 2017 году. Компания оказывает услуги: Поставки телеком оборудования

Обеспечение совместимости трансиверов со всеми известными брендами

Расчет проектов оптического уплотнения (CWDM/DWDM) от малой до большой дальности

Производство оптических патч-кордов и модулей AOC необходимой длины

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 3 дела, на cумму 161 314 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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