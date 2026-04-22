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Фибо-Телеком Fibo
ФИБО-ТЕЛЕКОМ – российский поставщик и производитель телеком оборудования. Компания была основана в 2017 году. Компания оказывает услуги:
- Поставки телеком оборудования
- Обеспечение совместимости трансиверов со всеми известными брендами
- Расчет проектов оптического уплотнения (CWDM/DWDM) от малой до большой дальности
- Производство оптических патч-кордов и модулей AOC необходимой длины
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 161 314 ₽*
СОБЫТИЯ
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Фибо-Телеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Международная академия связи - МАС 46 4
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 2
|Орловский Виктор 410 2
|Деменков Николай 1 1
|Кисляков Николай 1 1
|Боровский Максим 1 1
|Маликов Александр 6 1
|Пчелинцева Надежда 7 1
|Андриевский Сергей 24 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4294 2
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