«1C:ERP» в НПФ «Экопром»: затраты на материалы сокращены на 17%, себестоимость продукции снижена на 10%, прибыль выросла на 7%

ИТ-интегратор «1С:Первый Бит» автоматизировал работу НПФ «Экопром» — одного из российских производителей ветеринарной продукции. С помощью «1C:ERP» унифицирована нормативно-справочная информация, внедрена новая эффективная система бюджетирования и управления финансами, оптимизировано управление производством, закупками и продажами. Об этом CNews сообщили представители «1C».

Обеспечен точный детальный расчет плановой и фактической себестоимости, улучшено планирование закупок и продаж, ускорилась обработка входящих заказов, усилен контроль за их рентабельностью. Управленческая отчетность формируется на 40% быстрее, себестоимость продукции снижена на 10%, затраты на сырье уменьшились на 17% уменьшились. В итоге прибыль предприятия выросла на 7%, а оценка эффективности инвестиционных проектов повысилась на 35−40%.

Для регламентированного учета, расчета зарплаты и договорной работы НПФ «Экопром» использует «1С:Бухгалтерию», «1С:Зарплату и управление персоналом» и «1С:Документооборот». Для управления на местах применялись самописные программы на базе устаревшей системы «1С», каждая из которых решала свою локальную задачу: одна использовалась для учета в отделе продаж, другая — на складе, в производстве и отделе закупок, третья — для консолидации управленческой отчетности. Для оперативного управления применялись электронные таблицы. Из-за разрозненности данных возникали расхождения, которые приводили к неточностям при расчете фактической себестоимости продукции, планировании закупок, производства и продаж. Например, нередки были случаи, когда по итогам инвентаризации возникали существенные несоответствия, а продукцию приходилось списывать из-за окончания срока годности.

Финансово-экономическое подразделение вручную заполняло документы и отчеты. Структура компании в рамках центров финансовой ответственности (ЦФО) была настроена неполностью. Бюджеты доходов и расходов (БДР) и бюджеты движения денежных средств (БДДС) собирались в электронных таблицах. Согласование заявок на платежи не было автоматизировано, при этом не учитывались лимиты бюджетов, что приводило к перерасходу денежных средств.

Предприятию стала необходима новая информационная система, которая позволила бы объединить работу подразделений, улучшить планирование производства, повысить точность расчета себестоимости, обеспечить рациональное управление закупками и продажами, организовать точное финансовое планирование, ускорить согласование заявок на расходование денежных средств, усилить контроль расходов.

Для решения поставленных задач была выбрана система «1С:ERP.Управление предприятием». Партнером по внедрению стала компания «1С:Первый Бит» (офис «Спортивная»), имеющая обширный опыт комплексной автоматизации производственных предприятий.

В ходе проекта «1С:ERP» была развернута на 150 рабочих местах. С помощью «1С:Шины» система встроена в существующую ИТ-архитектуру, выполнена интеграция с другими системами компании. Специалисты «1С:Первого Бита» выстроили в «1С:ERP» «эталонную» нормативно-справочную информацию, добавили в систему специализированные рабочие места для управления производством, закупками, продажами и другими задачами предприятия, разработали модель бюджетирования, учитывающую потребности компании, реализовали дополнительные отчеты для контролеров в центрах финансовой ответственности (ЦФО).

Ключевые итоги проекта

Оптимизировано управление производством. В системе создано специализированное рабочее место для планирования выпуска продукции, создания заказов на производство и работы с нормативно-справочной производственной информацией. План производства формируется на основе планов продаж и текущих остатков на складах с учетом необходимого остаточного срока годности по направлениям. Точность и оперативность в расчетах помогают избежать сбоев при планировании, оптимизировать процесс выпуска продукции и минимизировать возможные потери из-за порчи товаров.

Реализован детализированный учет полуфабрикатов и сырья. Это позволяет распределять имеющиеся полуфабрикаты с учетом их наличия и состояния, а также контролировать серии выпускаемой продукции на каждом этапе производства.

Обеспечено оперативное получение данных о плановой и фактической себестоимости продукции. Себестоимость теперь рассчитывается с высокой степенью детализации по видам расходов, номенклатуре, направлениям деятельности, клиентам и документам реализации. В расчете учитываются затраты труда и объем произведенной продукции, маржинальный доход, выручка и объем реализованной продукции. Все это помогло усилить контроль за затратами, обеспечить более рациональное управление ценовой политикой, повысить точность прогнозирования финансовых результатов. Себестоимость готовой продукции снизилась на 10%.

Усилен контроль за закупками сырья и материалов для производства продукции. При поступлении заказа на производство система на основании ресурсной спецификации рассчитывает необходимые материалы и проверяет их наличие на складах производства. Заказы поставщикам формируются автоматически с учетом данных о текущих остатках на складе и в цехах. В итоге предприятию удается избегать дефицита или излишков сырья в производстве, при этом расходы на материалы снизились на 17%.

Улучшилось управление продажами. Реализована интеграция с маркетплейсами. Усовершенствован учет по комиссионной торговле. Специализированое рабочее место для трейдмаркетинга помогает учитывать, согласовывать и контролировать начисления и выплаты бонусов по маркетинговым акциям. Усовершенствован учет по комиссионной торговле. Товары, переданные на комиссию, учитываются по номерам заказов из личного кабинета маркетплейсов и индивидуальных штрихкодов. Для более детального анализа товародвижения между поставщиком и комиссионерами создан отдельный регистр, а специальные внешние отчеты помогают отслеживать движение комиссионных товаров. Обработка входящих заказов ускорилась. Усилен контроль за рентабельностью продаж.

Создана новая эффективная система бюджетирования:

– Организован точный учет расходов, включая расходы по отчетам комиссионеров, по ретробонусам и трейдмаркетингу. Правила и сроки формирования бюджетов, а также сценарии бюджетирования строго регламентированы. В системе автоматически формируются все виды бюджетов, включая мастер-бюджет доходов и расходов, операционные бюджеты ЦФО, бюджеты общепроизводственных, управленческих, прямых материальных, коммерческих затрат, расчет маржинального дохода и др.

– Расчеты в бюджетах детализированы до направлений деятельности и видов продукции, что дает возможность более детально отслеживать и анализировать доходность по различным сегментам бизнеса и группам товаров.

– План по труду составляется по базовому штатному расписанию, дополнительной численности и фондам оплаты труда. Дополнительно внедрен расчет сдельного фонда оплаты труда с расшифровкой по номенклатуре и увеличения базового ФОТ с учетом коэффициентов индексации.

– Планы по производству, закупкам, труду и др. четко привязаны к статьям бюджетов, что создало понятную и удобную систему контроля и анализа финансовых данных. Значительно ускорился расчет плановых и фактических показателей. У сотрудников финансово-экономической службы освободилось около 35% рабочего времени, которое раньше они тратили на расчеты и сопоставление информации.

Внедрена система еженедельного планирования поступлений и расходования денежных средств. Заявки на оплату теперь заполняются с учетом лимитов денежных средств и аналитик по статьям бюджетирования. Согласование заявок ускорилось. Обеспечено более детализированное и точное управление расходами.

Илья Артамонов, руководитель отдела автоматизации НПФ «Экопром»: «1С:ERP стала ядром цифровизации нашего предприятия. Мы оптимизировали управление на всех уровнях — финансы, закупки, производство, продажи, — что привело к значительному повышению эффективности работы подразделений. Усовершенствованная система бюджетирования и казначейства помогла взять под контроль расходы и обеспечила точное прогнозирование финансовых показателей. В результате нам удалось снизить себестоимость продукции, сократить расходы на материалы, повысить рентабельность продаж. Прибыль предприятия выросла на 7%, оценка эффективности инвестиционных проектов увеличилась на 30−40%».