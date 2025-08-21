Разделы

Автомобильный завод «ПСМА Рус» перешел с SAP на «1С:Корпорацию»

Российский цифровой промышленный Prof-IT Group автоматизировал завод «ПСМА Рус». В марте 2023 г. новым инвестором «ПСМА Рус» стала компания «Автомобильные технологии». В 2024 г. менеджмент завода и инвесторы нашли возможность перезапуска производства автомобилей. В связи с этим возникла необходимость перехода с иностранных информационных систем на платформе SAP и собственных решений группы на новую ИТ-архитектуру на основе «1С:Предприятие».

Материнская компания озвучила сжатые сроки, в которые завод будет отключен от корпоративных информационных систем. Поэтому перед исполнителем была поставлена амбициозная цель – по технологии «быстрого старта» перейти на отечественную систему управления.

Для проекта в качестве основного инструмента была выбрана флагманская поставка «Фирмы 1С» - комплекс интегрируемых типовых решений «1С:Корпорация», а также отраслевые продукты Prof-IT Group на платформе «»: Prof-IT MES, ТЭП:mWMS.

Весь базовый оперативный и регламентный учет был успешно перенесен из SAP в решения на базе «1С» за рекордный срок в 1,5 месяца. При этом уже через шесть месяцев производство было полностью автоматизировано. Ключевым моментом внедрения стало то, что несмотря на достаточно короткие сроки «быстрого старта», завод «ПСМА Рус» не потерял в уровне автоматизации, а в некоторых местах даже получил большие возможности в сравнении с прошлой работой на платформе SAP.

В новом корпоративном комплексе информационных систем были реализованы ключевые функции в таких областях как планирование производства, оперативное управление производством (в том числе поддержка конвейерного производства, управление качеством, пополнение конвейера), управление закупками, взаимоотношения с поставщиками, управление продажами, управление логистикой и цепочкой поставок, управление ценообразованием.

Важной частью проекта стала реализация в «1С» блока по управлению финансами, где были автоматизированы такие области, как регламентированный учет (бухгалтерский и налоговый учет), управленческий учет, управление казначейством, специализированная финансовая отчетность.

Отдельной частью проекта стал блок интеграции, которая была реализована через «1С:Шину».

По итогам запуска комплекса информационных систем в промышленную эксплуатацию предприятие расширило свои возможности в части управления ресурсами предприятия: в режиме реального времени осуществляется обзор производственного процесса (отслеживание загрузки конвейера, мониторинг динамики остатков на складах). Это позволяет оперативно планировать как производство, так и закупки, обеспечивая гибкость и эффективность бизнеса. В области финансов бизнесу предоставлены новые возможности по автоматическому формированию регламентированной законодательством управленческой отчетности непосредственно из новой системы.

