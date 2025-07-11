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«Телеком биржа» обновила парк телеком-оборудования и транспортную сеть между ЦОДами Москвы

«Телеком биржа» завершила масштабную модернизацию своей транспортной IP/MPLS- сети между дата-центрами Москвы и обновила парк телекоммуникационного оборудования, что позволило увеличить пропускную способность ядра транспортной сети в 10 раз по сравнению с предыдущим годом. Общее количество инвестиций компании в модернизацию сети передачи данных составило более 100 млн руб.

В рамках модернизации «Телеком биржа» перешла на двойное IP/MPLS-ядро кольцевой топологии на базе вендора Huawei, а также обновила парк телеком-оборудования в ключевых дата-центрах за счет перехода на 100-гигабитные аплинки до ядра сети. Также компания обновила парк пограничных маршрутизаторов Juniper MX и расширила пропускную способность интернет-аплинков. Общая пропускная способность интернет-аплинков таким образом выросла до 1 Тбит/с.

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«Среди клиентов “Телеком биржи” — крупнейшие банки, государственные компании, медиахолдинги, ритейл, маркетплейсы и пр. Поэтому нам было крайне важно добиться технической возможности подключать каналы с большой пропускной способностью в разы быстрее, чем мы делали это раньше», — сказал Евгений Попов, руководитель департамента сетевых технологий «Телеком биржи».

Основные работы по модернизации сети передачи данных начались в 2024 г. и заняли около десяти месяцев. Общий объем инвестиций в обновление сети составил более 100 млн руб.

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