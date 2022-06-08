На счетах российской «дочки» Google арестован миллиард рублей

Российская «дочка» Google столкнулась с блокировкой 1 млрд руб. на своих счетах по двум искам телекомпании ВГТРК. Она обратилась в суд, не став терпеть блокировку своего канала на YouTube, и тот встал на ее сторону, удовлетворив оба требования. Это далеко не первый арест счетов ООО «Гугл». В мае 2022 г. компания заявила о подготовке к банкротству.

Минус миллиард рублей

Арбитражный суд Москвы арестовал счета и имущество российской дочки Google на 1 млрд руб., пишет РБК. Решение связано с двумя исками, поданными российской ВГТРК.

Первый иск ВГТРК направила против самой Google, ее российской «дочки» ООО «Гугл», а также компаний Google Commerce Limited и Google Ireland Limited. В перечень третьих лиц по делу вошли телеведущие Ольга Скабеева, Евгений Попов и Аркадий Мамонтов.

Второй иск числу основных ответчиков от первого не отличается. К третьим лицам причислен телеведущий Владимир Соловьев.

Суть обоих заявлений одинакова. Телекомпания требует восстановить доступ к своим каналам на YouTube, а также просит суд взыскать с ответчиков неустойку. По каждому иску столичный Арбитраж принял обеспечительные меры на 500 млн руб. У компании «Гугл» есть ровно месяц на подачу апелляции.

Взыскать деньги с будущего банкрота

Представительство Google в России было открыто 2006 г. Пока неизвестно, как долго оно просуществует, поскольку в середине мая 2022 г. компания «Гугл» заявила о планах по своему банкротству.

Давление на Google нарастает

Google – одна из многочисленных компаний, поддержавших антироссийские санкции. Ее действия против россиян выражены, помимо прочего, в удалении нужных им приложений из каталога магазина Google Play, а также в отключении серверов сети Google Global Cache, предназначенных для ускорения работы ее сервисов на территории России, включая тот же YouTube.

Кроме того, компания на протяжении как минимум почти трех месяцев вывозит сотрудников «Гугл» за рубеж. Те, кто не желает переезжать, получают предложение по смене места работы.

Одного ареста всегда мало

Решение Арбитражного суда Москвы в отношении счетов и имущества ООО «Гугл» – далеко не первое в своем роде. За период с 24 февраля 2022 г. по 8 июня 2022 г. было еще как минимум три крупных ареста.

Гибридная интеграционная платформа способна сократить time-to-market и себестоимость разработки ПО

Первый подобный случай произошел в начале апреля 2022 г., когда со счетов Google была изъята сумма в размере 1 млрд руб. Это была неустойка, которую по решению суда Google выплатила телеканалу «Царьград» за блокировку его YouTube-канала.

Второй арест денежных средств «Гугл» состоялся в конце апреля 2022 г., когда компании «ГПМ развлекательное телевидение», удалось добиться блокировки счетов российского представительства Google на 500 млн руб. в ответ на блокировку ее канала на YouTube. «ГПМ развлекательное телевидение» – это дочернее предприятие холдинга «Газпром-медиа». Правда, первоначально истец хотел добиться ареста 1 млрд руб., но суд отклонил это требование.

Блокировка YouTube-канала телекомпании НТВ тоже обернулась для Google схожими неприятностями. В начале мая 2022 г. стало известно, что данная инициатива американской корпорации в итоге привела к аресту еще 500 млн руб. на счетах ее российского офиса.

Оборотный штраф в копилку наказаний

Google стала одной из первых иностранных ИТ-компаний, получивших, помимо ареста счетов, еще и крупный оборотный штраф в размере 5,2 млрд руб. Он был назначен еще в конце декабря 2021 г. по причине отказа Google от удаления запрещенного контента. 18 марта 2022 г. размер оборотного штрафа для Google увеличился и превысил 7,22 млрд руб. В конце апреля 2022 г. Компания не спешила с его выплатой, вследствие чего Федеральная служба судебных приставов России открыла в отношении нее исполнительное производство.