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«Актив» получила сертификат ФСБ на USB-токены и смарт-карты «Рутокен ЭЦП 3.0»

«Актив», разработчик и производитель продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности, объявила о получении сертификата ФСБ России на СКЗИ «Рутокен ЭЦП 3.0».

Полученный сертификат ФСБ России за номером СФ/124-4307 подтверждает, что СКЗИ «Рутокен ЭЦП 3.0» соответствует требованиям Федерального закона «Об электронной подписи» №63-ФЗ и требованиям к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, классов КС1, КС2 и может использоваться для криптографической защиты (создание и управление ключевой информацией, шифрование данных, вычисление имитовставки, вычисление значения хэш-функции для данных, содержащихся в областях оперативной памяти СКЗИ, создание и проверка электронной подписи, создание ключа и ключа проверки электронной подписи). Сертификат выдан на основании результатов сертификационных испытаний, проведенных фирмой «Анкад» и будет действовать до 11 августа 2025 г.

Выход на рынок продуктов линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» состоялся летом 2021 г. В состав линейки входят кроссплатформенные токены и смарт-карты с дуальным интерфейсом на базе технологий NFC. Устройства и программное обеспечение, входящие в СКЗИ «Рутокен ЭЦП 3.0» предназначены для электронной подписи и повышения безопасности систем защищенного электронного документооборота, они также применяются для надежной двухфакторной аутентификации пользователей информационных систем и используются как интеллектуальные ключевые носители в комплексных решениях обеспечения кибербезопасности. Сертифицированное решение «Рутокен ЭЦП 3.0» поддерживает широкий спектр операционных систем, включая мобильные ОС: MS Windows, macOS, Linux, iOS, Android и др.

Действие сертификата ФСБ России за номером СФ/124-4307 распространяется на смарт-карты «Рутокен ЭЦП 3.0» с NFC интерфейсом и без, на USB-токены «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC 3100», «Рутокен ЭЦП 3.0 3100», «Рутокен ЭЦП 3.0 3200» в форм-факторах как полноразмерного токена, так и токенов в micro-исполнении и с разъемом USB Type-C.

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Дмитрий Горелов, коммерческий директор, управляющий партнер компании «Актив», сказал: «Флагманская линейка продуктов «Рутокен ЭЦП 3.0» — это полноценные программно-аппаратные СКЗИ, позволяющие работать с квалифицированной электронной подписью, не завися от обстоятельств, на персональных компьютерах, ноутбуках и мобильных устройствах в любой локации. Важнейшим свойством наших новых токенов и смарт-карт является то, что они одинаково хорошо работают как с текущей, классической инфраструктурой квалифицированной электронной подписи, которая успешно функционирует по всех нашей необъятной стране, так и с новыми, перспективными решениями для мобильных платформ. Мы сделали огромные инвестиции в разработку и производство «Рутокен ЭЦП 3.0» и рады, что получилось действительно универсальное решение».

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