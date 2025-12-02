Разделы

Актив Рутокен KeyBox


СОБЫТИЯ

02.12.2025 «Рутокен Логон для Linux»: импортозамещенная двухфакторная аутентификация для корпоративных рабочих станций 1
14.04.2022 Подтверждена совместимость устройств «Рутокен» с СУБД «Ред база данных» 1
14.04.2021 Продукты «Рутокен» совместимы с новой версией операционной системы «Ред ОС» 1
26.03.2020 Подтверждена совместимость продуктов «Рутокен» с новой версией РЕД ОС 1
27.07.2018 USB-токены и смарт-карты «Рутокен» работают с ОС «РЕД ОС» 1
16.10.2017 «Актив» представила обновленную версию Рутокен KeyBox 1
24.07.2017 «Актив» получила сертификат ФСТЭК РФ на ПАК «Рутокен» 1
19.10.2016 «Рутокен KeyBox» сертифицирован ФСТЭК России 1
09.06.2015 Банк «Санкт-Петербург» внедрил систему управления ключевыми носителями «Рутокен KeyBox» 1
25.03.2015 Создана российская система управления средствами двухфакторной аутентификации 1
28.11.2014 Дмитрий Горелов - Глобальных изменений на ИТ-рынке не будет 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Актив и организации, системы, технологии, персоны:

Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 336 10
Ред Софт - Red Soft 987 4
Microsoft Corporation 25228 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 186 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4873 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3354 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12820 3
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1010 9
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4147 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12280 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31613 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72960 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27145 5
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 931 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10311 4
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 382 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31901 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1895 4
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1214 4
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 949 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7654 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4761 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8701 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23068 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13317 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4543 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33930 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1372 2
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 199 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57162 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9757 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25642 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12348 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7601 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2429 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12705 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7082 2
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 896 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 879 1
FinTech - Банковская карта - Carding - Кардинг - Кардер - Скимминг - Skimming - Мошенничество с платежными картами - Мошенничество в банковской сфере - Хищение денежных средств 150 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 869 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17815 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2736 1
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 154 1
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 435 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6168 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1151 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 185 7
Microsoft Windows 16306 5
Актив - Рутокен Плагин 19 5
Актив - Рутокен Лайт - Rutoken Lite 47 4
Linux OS 10871 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1296 3
Актив - Рутокен S RF 28 3
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 119 2
Актив - Рутокен 2151 8 2
Актив - Рутокен OS 4 2
КриптоПро УЦ - КриптоПро Удостоверяющий центр 29 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
КриптоПро Рутокен CSP СКЗИ 9 1
Microsoft Windows 10 1873 1
Microsoft Windows 7 1993 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 615 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1518 1
Red Hat RPM - Package Manager 179 1
Apple iOS 8232 1
Google Android 14656 1
Актив - Рутокен PINPad 13 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1429 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5161 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 103 1
Рустамов Рустам 513 4
Иванов Владимир 65 4
Горелов Дмитрий 61 3
Анфимов Павел 54 2
Скородумов Анатолий 65 1
Россия - РФ - Российская федерация 156500 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18525 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54918 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10246 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51190 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 943 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6347 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 552 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3699 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15072 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3095 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9642 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 428 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1326 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5379 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 993 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3743 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404116, в очереди разбора - 733534.
Создано именных указателей - 186337.
