Подтверждена совместимость продуктов «Рутокен» с новой версией РЕД ОС

Специалисты «Актив» и «Ред софт» провели серию тестовых испытаний, которые подтвердили совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с последней версией операционной системы РЕД ОС 7.2.

В частности, были протестированы Рутокен S/ Рутокен S micro; Рутокен Lite/ Рутокен Lite micro; Рутокен ЭЦП/ЭЦП 2.0/ЭЦП PKI/ЭЦП micro; Рутокен ЭЦП Smart Card; Рутокен ЭЦП Bluetooth; Рутокен 2151; смарт-карта Рутокен 2151; Рутокен ЭЦП 2.0 2100; Рутокен ЭЦП 2.0 3000.

По результатам проведенных тестов был подписан сертификат, подтверждающий корректность совместной работы решений. Продукция «Рутокен» рекомендована в качестве ключевых носителей в среде РЕД ОС. Токены и смарт-карты могут использоваться в качестве защищенных аппаратных носителей ключевой информации, в том числе для аутентификации в ОС, а также для создания электронной подписи.

«Рутокен» — первая в России полностью отечественная линейка аппаратных продуктов и решений для аутентификации и создания электронной подписи. Карточная операционная система Рутокен, драйверы Рутокен для Windows, Рутокен Плагин, Рутокен KeyBox входят в Единый реестр отечественного ПО. Продукты и решения Рутокен имеют все необходимые сертификаты ФСБ и ФСТЭК России.

РЕД ОС — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до 1 класса включительно. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

По итогам проведенных работ российский разработчик «Ред софт» и компания «Актив» рекомендуют свои продукты для применения в коммерческом и государственном сегментах.

Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграций «Рутокен», «Актив», сказал: «Компании «Актив» и ««Ред софт»» являются партнёрами с 2015 года. Наши решения работают в проектах, требующих высокого уровня защиты данных. Мы ориентируемся на поддержку российских операционных систем, чтобы дать заказчикам возможность наиболее полно соответствовать современным требованиям законодательства по защите информации».

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт», отметил: «Ред софт» уделяет особое внимание обеспечению совместимости операционной системы РЕД ОС с ведущими решениями в области защиты информации. Компания «Актив» – проверенный партнер по данному направлению деятельности. Готовы предложить рынку качественное решение в области аппаратной аутентификации и электронной подписи при создании защищенных систем, использующих РЕД ОС».