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Леонова Оксана
Леонова Оксана и организации, системы, технологии, персоны:
|Поляков Евгений 14 5
|Зарьянов Алексей 11 5
|Фроловичева Екатерина 12 4
|Козлов Максим 28 4
|Бутыркин Вячеслав 14 4
|Лобачев Алексей 7 4
|Титов Илья 11 4
|Мирошниченко Михаил 8 4
|Давыдов Андрей 8 4
|Музычкин Денис 4 4
|Густомясов Игорь 4 4
|Белоусов Максим 108 3
|Андрианов Павел 84 3
|Хомков Игорь 46 3
|Кузнецов Михаил 16 3
|Поляков Дмитрий 42 3
|Мизун Даниил 10 3
|Соловьев Дмитрий 75 2
|Каменнова Мария 44 2
|Шаман Александр 4 2
|Шматалюк Антон 9 2
|Майзенберг Леонид 5 2
|Меньшов Кирилл 119 1
|Кастильо Игорь 24 1
|Будин Алексей 22 1
|Захаров Дмитрий 46 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Комаровский Андрей 4 1
|Русланова Дарья 4 1
|Стручков Игорь 3 1
|Кузин Вадим 36 1
|Иванов Никита 11 1
|Аншина Марина 78 1
|Лосев Сергей 46 1
|Макаров Станислав 117 1
|Ковалев Виктор 40 1
|Ткачёв Роман 27 1
|Кирюшенков Алексей 6 1
|Горькавая Галина 5 1
|Грибановский Виктор 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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