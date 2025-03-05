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Индексная книга (каталог) CNews*
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Леонова Оксана


05.03.2025 Электронные транспортные накладные для аграриев: решение платформы «АИСТ» и «Контура» 1
05.09.2024 «Авто-ПЭК» тестирует перевозки с электронными путевыми листами ​ 2
23.04.2024 Число компаний, подключившихся к электронной накладной, за год выросло вдвое 1
20.04.2017 «Метро Кэш энд Керри» и «Паулиг Рус» обмениваются УПД через «СКБ Контур» 1
12.04.2017 ИКТ в финсекторе: диагноз – острая цифровая трансформация 1
24.03.2017 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе». Успейте подать заявку 1
14.03.2017 ИТ-директора крупнейших банков соберутся на конференции CNews. Регистрация 1
13.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2017» 1
01.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2017» 1
26.05.2016 Банк «Открытие» запустил онлайн экспресс-овердрафт для малого бизнеса 1
04.10.2013 Подробная детализация процессов обеспечит успешный BPM-проект 1
27.09.2013 BPM сбалансировано регулирует бизнес-процессы 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Леонова Оксана и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 508 4
GridGain Systems - Гридгаин Рус 28 4
Фабрика Юзабилити 4 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1070 3
Dynatrace 56 3
IBM - International Business Machines Corp 9450 2
Citrix Systems 815 2
Stack Group - Стек Групп 160 2
Comindware - Колловэар 159 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 2
Логика BPM 44 2
Парадигма 152 2
Broadcom - VMware 2379 1
SAP SE 5293 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
Dell EMC 5037 1
Oracle Corporation 6719 1
Код Безопасности 626 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Терн ГК - Tern Group 77 1
Metasonic AG 23 1
ФОРС - Центр разработки 639 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 6
Альфа-Капитал УК 103 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 4
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 196 4
Росэнергобанк 34 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 331 3
Благосостояние НПФ 51 3
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 41 3
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 73 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
Альфа-Банк 1781 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Paulig Group - Паулиг РУС 24 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 467 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2911 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4805 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 332 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5335 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21357 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31056 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10330 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3328 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12055 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12622 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 637 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4764 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6868 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13866 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16061 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13980 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27953 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3862 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11704 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12837 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2094 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4189 2
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 281 2
Repository - Репозиторий 876 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1475 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1910 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3141 1
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 123 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2200 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 378 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 115 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 133 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 389 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 49 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1271 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 547 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19748 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 782 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4775 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5449 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12650 1
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 3
IBM BPM - IBM Business Process Manager 40 2
Comindware Tracker 17 2
Metasonic Suite BPM 12 2
Google Android 14089 1
Microsoft Outlook 1394 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1339 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 132 1
Dell Wyse 48 1
Neoflex FrontOffice 13 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 276 1
Поляков Евгений 14 5
Зарьянов Алексей 11 5
Фроловичева Екатерина 12 4
Козлов Максим 28 4
Бутыркин Вячеслав 14 4
Лобачев Алексей 7 4
Титов Илья 11 4
Мирошниченко Михаил 8 4
Давыдов Андрей 8 4
Музычкин Денис 4 4
Густомясов Игорь 4 4
Белоусов Максим 108 3
Андрианов Павел 84 3
Хомков Игорь 46 3
Кузнецов Михаил 16 3
Поляков Дмитрий 42 3
Мизун Даниил 10 3
Соловьев Дмитрий 75 2
Каменнова Мария 44 2
Шаман Александр 4 2
Шматалюк Антон 9 2
Майзенберг Леонид 5 2
Меньшов Кирилл 119 1
Кастильо Игорь 24 1
Будин Алексей 22 1
Захаров Дмитрий 46 1
Федечкин Эдуард 55 1
Комаровский Андрей 4 1
Русланова Дарья 4 1
Стручков Игорь 3 1
Кузин Вадим 36 1
Иванов Никита 11 1
Аншина Марина 78 1
Лосев Сергей 46 1
Макаров Станислав 117 1
Ковалев Виктор 40 1
Ткачёв Роман 27 1
Кирюшенков Алексей 6 1
Горькавая Галина 5 1
Грибановский Виктор 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 11
Казахстан - Республика 5575 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 2
Беларусь - Белоруссия 5730 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1008 1
Земля - планета Солнечной системы 10411 1
Германия - Федеративная Республика 12714 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7526 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11033 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48418 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13704 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5804 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2945 5
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 462 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18728 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4877 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6758 3
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 255 3
ММБ - малый бизнес и микробизнес 945 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16438 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2435 2
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 305 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51531 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7062 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2327 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 76 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5477 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3181 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 200 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6011 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10020 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14550 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5127 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4922 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6197 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2210 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24311 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6191 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2772 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7014 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1340 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 381 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7889 1
Айсберг - Eisberg 179 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1906 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 510 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 702 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5829 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 3
Gartner - Гартнер 3562 2
Forrester Research 821 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2031 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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