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Комек Машинери
УПОМИНАНИЯ
|14.07.2025
|В «Комек Машинери» внедрили электронные перевозочные документы с помощью решения «Контура» 1
|08.11.2001
|Columbus IT Partner стала победителем тендера на внедрение ERP-системы для сети салонов оптики "Комек" 1
Комек Машинери и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8571 1
|Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 329 1
|Microsoft Office 3846 1
|Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 558 1
|Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 1
|Леонова Оксана 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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