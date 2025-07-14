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В «Комек Машинери» внедрили электронные перевозочные документы с помощью решения «Контура»

Дистрибьютор оборудования и техники премиум брендов «Комек Машинери» встроил ЭПД в свою учетную систему и упростил работу с перевозчиками и экспедиторами. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Компания «Комек Машинери» обеспечивает поставку техники и запчастей премиум брендов в России. Один из принципов работы компании — быстрая доставка. Для этого важно не только своевременно перевезти груз, но и оперативно подтвердить переход права собственности — от этого напрямую зависят сроки расчетов с клиентами.

До перехода на ЭДО все заявки на перевозку и транспортные накладные выгружали из «1С» в Excel, распечатывали, подписывали вручную и пересылали между перевозчиком и логистами по электронной почте. Чтобы завершить документооборот и передать документы в бухгалтерию, требовался бумажный оригинал, оформленный в соответствии с требованиями законодательства.

Юлия Дерюшева, директор по логистике «Комек Машинери»: «Прозрачный учет важен для нас, так как компания ежегодно проходит строгие российские и международные аудиты. Мы организуем около 600 перевозок в месяц — это порядка 1,8 тыс. грузовых мест, а весь поток ведут всего два логиста. Нам нужно было сохранить устоявшийся порядок работы в «» и встроить ЭПД так, чтобы не ломать процесс для 500 сотрудников и десятков перевозчиков».

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Внедрение решения «Логистика» шло поэтапно: сначала команда изучила сценарии грузоперевозок и доработала часть документов в «1С», затем в течение года подключила к сервису трех перевозчиков и провела пилотный проект.

Оксана Леонова, эксперт сервиса «Логистика» от «Контура»: «Переход на ЭПД — это не только про готовность к обязательности с 2026 г. Это еще и про скорость документооборота, сокращение затрат и прозрачность перевозок на каждом этапе. Компания «Комек Машинери» уже фиксирует первые результаты: у бухгалтерии и аудиторов больше не возникает вопросов к оформлению заявок на перевозку и накладных, а факт хозяйственной деятельности подтверждается вовремя. В ближайших планах компании — подключить к ЭПД всех экспедиторов, поставщиков и клиентов, чтобы полностью отказаться от бумажных документов».

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