Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190304
ИКТ 14680
Организации 11374
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3550
Системы 26591
Персоны 82727
География 3027
Статьи 1574
Пресса 1270
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2758
Мероприятия 879

Лобачев Алексей


СОБЫТИЯ


09.02.2026 Netwell и 5А подписали дистрибьюторское соглашение 1
24.03.2017 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе». Успейте подать заявку 1
14.03.2017 ИТ-директора крупнейших банков соберутся на конференции CNews. Регистрация 1
13.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2017» 1
01.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2017» 1
10.11.2016 «Синимекс» осуществил миграцию ИС НПФ «Благосостояние» на новую интеграционную платформу 1
29.04.2014 НПФ «Благосостояние» внедрил Oracle Siebel CRM с помощью «Ай-Теко» 1
06.12.2013 Негосударственные пенсионные фонды и ИТ-компании: взаимовыгодное сотрудничество 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Лобачев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 661 4
GridGain Systems - Гридгаин Рус 29 3
Фабрика Юзабилити - Fabuza 6 3
Dynatrace 58 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 221 2
Oracle Siebel Systems 515 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1045 1
Stack Group - Стек Групп 170 1
Red Hat 1347 1
Citrix Systems 844 1
Благосостояние НПФ 52 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8299 4
Альфа-Капитал УК 139 4
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 4
Росэнергобанк 34 4
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 204 3
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 41 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 2
Будущее НПФ - Благосостояние ОПС - Уралсиб НПФ - Наше Будущее НПФ - Стальфонд НПФ 15 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5890 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3480 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73756 2
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 375 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 690 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 1
Управляемость - Manageability 1955 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18694 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 418 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7657 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7337 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8203 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 1
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 2
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Fuse - Red Hat Fuse Online 13 1
Dell Wyse 62 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Middleware - JBoss Enterprise Middleware Suite 18 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 294 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 151 1
Linux FUSE 28 1
Густомясов Игорь 4 4
Поляков Евгений 14 4
Фроловичева Екатерина 12 4
Зарьянов Алексей 11 4
Леонова Оксана 13 4
Музычкин Денис 4 4
Бутыркин Вячеслав 14 4
Мирошниченко Михаил 8 4
Давыдов Андрей 8 4
Титов Илья 11 3
Козлов Максим 41 3
Мизун Даниил 10 2
Хомков Игорь 46 2
Андрианов Павел 84 2
Кузнецов Михаил 16 2
Поляков Дмитрий 51 2
Белоусов Максим 109 2
Иванов Никита 12 1
Егорова Людмила 1 1
Майзенберг Леонид 5 1
Шаман Александр 4 1
Сыкулев Андрей 84 1
Фридман Илья 42 1
Комаровский Андрей 4 1
Соловьев Дмитрий 82 1
Россия - РФ - Российская федерация 158259 5
Казахстан - Республика 5839 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14543 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 492 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15244 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11782 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 3
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1073 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6285 2
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 271 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 765 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1311 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2142 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417996, в очереди разбора - 726720.
Создано именных указателей - 190304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще