«Лента» внедрила систему Napoleon IT для сбора и анализа данных процесса ценообразования

Компания Napoleon IT импортозаместила портал на базе SAP для мультиформатной торговой сети «Лента» и создала новую систему автоматизации сбора и анализа внешних данных для задач ценообразования. Это позволило сотрудникам ритейлера быстро собирать и анализировать информацию, снижая количество ошибок.

Торговая сеть «Лента» начала сотрудничество с Napoleon IT в октябре 2022 г. для создания эффективного инструмента по сбору и анализу внешних данных на современном технологическом стеке. Компания Napoleon IT была выбрана благодаря большому опыту реализации подобных систем для других ритейлеров России.

До начала разработки портала «Лента» в течение 7 лет пользовалась системой, реализованной на SAP. Для улучшения бизнес-процессов и повышения производительности ритейлер решил перейти на новую систему, которая была бы более гибкой, быстрой и легко развиваемой. Портал также должен был улучшить пользовательский опыт и обеспечить возможность работы с новыми типами внешних данных.

Благодаря новому порталу сотрудники «Ленты» смогли оптимизировать свое рабочее время. Например, ранее запуск системы аналитики занимал более часа ежедневно, но после внедрения новой системы специалисты тратят на эту операцию менее 1 минуты.

Созданный портал значительно улучшил систему сбора данных и их анализа для задач ценообразования. Интерфейс стал более удобным и понятным для специалистов «Ленты», скорость выполнения операций увеличилась, а также были добавлены новые функции. Система уже получила продуктовую перспективу для внедрения следующей очереди функционала.

«Система сбора и анализа данных является неотъемлемой частью новой экосистемы ценообразования «Ленты». Внедрение системы позволит не только решить операционные задачи быстрее и гибче, но и сократить трудозатраты бизнеса на проверку данных, а также улучшить их качество. Мы очень рады, что с помощью инструмента сможем оперативнее реагировать на рыночные изменения, а значит, обеспечивать более низкую и конкурентную цену на наших полках», – сказала начальник отдела ценообразования Осипова Ольга.

«Сегодня, как никогда, ценообразование является одним из важнейших и ключевых процессов в ритейле. Разработанный портал позволит компании «Лента» быстрее принимать решения и минимизировать количество ошибок в процессе, что несомненно положительно скажется на клиентском опыте покупателей», – отметил коммерческий директор Napoleon IT Константин Прайс.