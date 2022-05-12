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Ритейл Розница
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Сеть магазинов Aloesmart внедряет систему мониторинга цен конкурентов

Федеральная сеть магазинов уходовой косметики Aloesmart выбрала Napoleon IT в качестве стратегического партнера по внедрению системы мониторинга цен конкурентов с использованием компьютерного зрения. Цель оптимизации – ускорение процесса сбора информации, благодаря которому компания своевременно будет узнавать о ценах на рынке и корректировать их в зависимости от изменений в ценовой политике конкурентов. Такое решение позволяет увеличивать скорость реакции цен на изменения рынка, увеличить объем получаемых данных конкурентов и снизить издержки на процесс мониторинга.

Система мониторинга цен конкурентов успешно прошла промышленную эксплуатацию с новым режимом сбора информации через мобильное приложение с использованием компьютерного зрения. Также выполнена интеграция с ERP-системой.

Внедряемые технологии позволили повысить производительность сотрудника в несколько раз: количество получаемых данных по товарам возросло в среднем с 60 до 300 штук за 2 часа. Внутренние алгоритмы проверки данных снизили количество ошибочных позиций в мониторинге, которые раньше допускались при ручном сборе, что положительно сказалось на качестве работы.

После завершения данного этапа компании планируют реализовать проект управления розничным ценообразованием на базе интеллектуальной системы Powerprice для более тонкой настройки стратегии ценообразования с целью предоставления лучших цен своим покупателям и повышения валового дохода компании за счет увеличения объемов.

«Решение Powerprice позволит повысить эффективность процесса мониторинга для компании Aloesmart и предоставить лучшие цены своим клиентам. Следующим логическим шагом станет внедрение интеллектуальной системы управления ценообразованием. Это позволит нашему партнеру выйти на новый уровень управления ценовой политикой», ― сказал Константин Прайс, коммерческий директор Napoleon IT.

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