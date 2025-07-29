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Ниров Азамат
УПОМИНАНИЯ
Ниров Азамат и организации, системы, технологии, персоны:
|Napoleon IT - Наполеон Айти 58 3
|X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 96 1
|1С 8610 1
|Napoleon IT - Napoleon ADR - Napoleon AI Driven Replenishment 1 1
|X5 Group - X5 Media - Food.ru 4 1
|Microsoft Office 3860 1
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