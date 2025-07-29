Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 179351
ИКТ 13929
Организации 10829
Ведомства 1480
Ассоциации 1012
Технологии 3485
Системы 25928
Персоны 77229
География 2899
Статьи 1538
Пресса 1232
ИАА 708
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2673
Мероприятия 862

Ниров Азамат


УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 Napoleon IT участвует в разработке отечественной системы прогнозирования спроса для «Магнита» 1
17.07.2024 Napoleon IT обновила систему управления запасами и представила новый продукт «Прогнозирование спроса» 1
15.04.2024 Aloesmart начала внедрять систему по прогнозированию и автоматизации управления товарными запасами от Napoleon IT 1
03.04.2024 Экс-директор департамента пополнения и прогнозирования спроса «Пятерочки» стал директором по продукту в Napoleon IT 1
05.12.2023 Оптимизация пополнения помогла «Пятерочке» увеличить выручку на 1% 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Ниров Азамат и организации, системы, технологии, персоны:

Napoleon IT - Наполеон Айти 58 3
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 96 1
8610 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 500 2
ALOEsmart 3 1
X5 Group - Чижик 48 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 909 1
X5 Group - Перекрёсток 587 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1090 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
X5 5Post - 5Пост 54 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3373 4
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1802 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69641 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54262 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15842 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1172 1
MarTech - A/B-тестирование 66 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12539 1
Стандартизация - Standardization 2196 1
IBP - Integrated Business Planning - интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов 47 1
Финансовое планирование 97 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21473 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1186 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7029 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10908 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5506 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32546 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2318 1
Napoleon IT - Napoleon ADR - Napoleon AI Driven Replenishment 1 1
X5 Group - X5 Media - Food.ru 4 1
Microsoft Office 3860 1
Суркова Антонина 1 1
Прайс Константин 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 151389 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25122 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 995 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8059 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19587 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5086 1
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 275 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 319 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374576, в очереди разбора - 747779.
Создано именных указателей - 179351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях

Самые новые технологии в электромобилях в 2025 году: модные опции или необходимость?

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные
Показать еще