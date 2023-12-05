Оптимизация пополнения помогла «Пятерочке» увеличить выручку на 1%

Торговая сеть «Пятерочка» подвела итоги масштабного внедрения системы «Планирование спроса и пополнения»: удалось сократить количество списанных продуктов на 2%, повысить выручку сети на 1%, а также оптимизировать запасы товара по всей цепочке поставок на несколько процентов. Об этом CNews сообщили представители X5 Group.

Система планирования спроса и пополнения в «Пятерочке» — один из самых масштабных проектов последних лет. Оценки потерь от неграмотного прогнозирования доходят до 20% оборота по отдельным категориям товаров. С помощью инструмента проблему нехватки товаров на полке можно выявить в кратчайшие сроки или предвидеть заранее, хотя раньше это могло занимать не один день.

Программа позволяет рассчитать оптимальный объем запасов товаров в магазине на несколько недель вперед. Для этого система при помощи технологий машинного обучения и больших данных анализирует более 200 различных факторов, включая тренды последних продаж, сезонность, наличие остатков товара в магазине, цены, время года, праздничные и выходные дни. Таким образом исключаются риски отсутствия продуктов или, наоборот, формирования большого количества излишков — товаров, не пользующихся спросом или с истекшим сроком годности. Благодаря программе магазины могут подготовиться к периодам высокого спроса заранее.

Платформа также позволяет бороться с нежелательными событиями, которые снижают доступность товара для покупателей, — например, с нехваткой товара на полке, нарушением выкладки или отсутствием ценника. Затем на основе этих данных программа рассчитывает необходимый объем товара для закупки.

Система контролирует и распределение остатков товаров: она анализирует динамику продаж магазинов и выявляет, куда можно направить излишки. А при пополнении ассортимента товарами с коротким сроком хранения программа автоматически учитывает риски утилизации и уведомляет о них.

«Компания стремится повышать эффективность своей работы за счет внедрения современных технологий. Нашему покупателю важно видеть любимые продукты на полке каждый день и задача цепочек поставок — слаженно, своевременно и эффективно обеспечить движение товара по всему маршруту до магазина. Мы не останавливаемся на достигнутом и будем запускать новые проекты, направленные на повышение эффективности нашей работы, ведь в условиях современного рынка, чтобы оставаться на месте надо очень быстро бежать, а чтобы быть лидером, надо бежать еще быстрее», — сказал Азамат Ниров, директор департамента пополнения и прогнозирования спроса торговой сети «Пятерочка».

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Система планирования спроса и пополнения является собственной разработкой X5 Tech. Решение помогает планировать точный объем поставок, анализируя изменения потребительского спроса. Алгоритм позволяет сократить количество товаров, которые магазины не успевают распродать и вынуждены списывать, контролировать доступность продуктов на полках и равномерно распределять остатки товаров между торговыми точками. Система работает для всех магазинов «Пятерочка».

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Торговая сеть «Пятерочка» – российская сеть продуктовых магазинов «у дома», которая насчитывает 20761 точек в 69 регионах России по состоянию на 30 сентября 2023. Вместе с торговыми сетями «Перекресток» и «Чижик», цифровыми бизнесами «Впрок», 5Post, «Много лосося» и медиаплатформой Food.ru входит в X5 Group.