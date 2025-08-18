Получите все материалы CNews по ключевому слову
Napoleon IT Napoleon ADR Napoleon AI Driven Replenishment
Napoleon AI Driven Replenishment (ADR) — система пополнения товарных запасов на основе искусственного интеллекта, разработанная компанией Napoleon IT.
УПОМИНАНИЯ
|18.08.2025
|«Группа Лента» внедряет автоматизированную систему пополнения запасов от Napoleon IT 1
|17.07.2024
|Napoleon IT обновила систему управления запасами и представила новый продукт «Прогнозирование спроса» 2
Napoleon IT и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8664 1
|Napoleon IT - Наполеон Айти 59 1
|Microsoft Office 3870 1
|Ниров Азамат 6 1
|Прайс Константин 18 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378458, в очереди разбора - 741230.
Создано именных указателей - 181104.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.