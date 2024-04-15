Aloesmart начала внедрять систему по прогнозированию и автоматизации управления товарными запасами от Napoleon IT

ИИ-компания Napoleon IT начала сотрудничество с сетью магазинов косметики Aloesmart. В рамках партнерства планируется внедрить систему для прогнозирования и автоматизации управления запасами товаров. Она будет предсказывать спрос на товары и автоматически рассчитывать заказы на пополнение магазинов. Целью внедрения ИТ-решения является быстрое пополнение полок магазинов и оптимизация объемов закупок.

На данный момент в ассортименте магазинов Aloesmart порядка 1,8 тыс. наименований товаров, которые проходят через несколько видов цепочек поставок.

Продукт «Управления товарными запасами» от Napoleon IT способен автоматически рассчитывать заказы на пополнение товаров в магазинах, основываясь на прогнозах спроса и текущих запасах. Это ускоряет процесс пополнения полок и снижает вероятность нехватки товаров. Важной особенностью решения является ежедневное обновление прогноза спроса, что повышает доступность косметических продукции и гибкость всей цепочки поставок.

Система сквозного планирования, используемая в рамках продукта, объединяет данные и бизнес-процессы всей компании, обеспечивая целостный и эффективный подход к управлению запасами.

В ИТ-решении компании Napoleon IT применяются технологии с элементами искусственного интеллекта. Внедрение происходит с использованием гибкого продуктового подхода и A/B-тестирования, позволяя быстро адаптировать систему к изменениям и потребностям компании.

Благодаря интеграции системы косметическая сеть Aloesmart ожидает значительного сокращения запасов на складах, повышения доступности продукции, а также увеличения автоматизации и стандартизации процессов прогнозирования и пополнения.

«Мы верим в долгосрочное сотрудничество с компанией Aloesmart. Надеемся, что внедряемая система по прогнозированию и автоматизации управления товарными запасами принесет значительные бизнес-выгоды и оптимизирует работу всей компании», ― сказал директор по продукту «Прогнозирование и пополнение» в Napoleon IT Азамат Ниров.

«С компанией Napoleon IT это уже наш не первый проект, поэтому мы уверены в качественном результате. Внедрение системы является для нас значительным шагом вперед в области эффективного управления ресурсами и повышения конкурентоспособности на рынке», ― отметила коммерческий директор Aloesmart Антонина Суркова.