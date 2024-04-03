Экс-директор департамента пополнения и прогнозирования спроса «Пятерочки» стал директором по продукту в Napoleon IT

В компании Napoleon IT Азамат Ниров занял должность директора по продукту «Прогнозирование и пополнение». Он будет заниматься развитием продуктов и бизнес-консалтинга по направлениям: прогнозирование спроса, управление запасами и интегрированное планирование.

До этого Азамат Ниров более 5 лет отвечал за управление функциями прогнозирования спроса и пополнения, а также выступал в роли CPO в части продуктов планирования торговой сети «Пятерочка». За время работы он реализовал крупный проект по внедрению системы пополнения и проекты по оптимизации нагрузки на логистику сети.

Ранее в сети «Магнит» под руководством Нирова были внедрены системы управления ассортиментом и новая система пополнения. В компании «Юлмарт» при его участии был открыт новый центр исполнения заказов стоимостью более 2 млрд руб. Кроме этого, было реализовано множество других профильных проектов в области управления запасами, S&OP, оптимизации затрат на транспорт и склад.