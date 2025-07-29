Napoleon IT участвует в разработке отечественной системы прогнозирования спроса для «Магнита»

Компания Napoleon IT принимает участие в проекте по цифровой трансформации в цепочке поставок группы компаний «Магнит» — создании отечественной системы F&R (Forecasting & Replenishment). Решение позволит ритейлеру отказаться от зарубежных решений и выстроить независимую цифровую инфраструктуру управления поставками на федеральном уровне. Об этом CNews сообщил представитель Napoleon IT.

Napoleon IT выступает технологическим партнером и экспертом по проектированию решения, описанию бизнес-процессов и формированию требований. За несколько месяцев были разработаны: функциональная карта, охватывающая весь цикл товародвижения — от прогноза до поставки; карта этапов пилота для масштабирования системы по зонам и SKU; единый набор требований без дублирования и противоречий; альбомы UI/UX-макетов, задающие стандарты эффективной работы пользователей; логическая модель данных, охватывающая бизнес-процессы и источники данных; концепция low-сode, позволяющая добиваться гибкости решения с уменьшенным временем вывода на рынок.

Артефакты были разработаны в результате совместной проработки и обсуждения продуктовыми и технологическими командами «Магнита» и Napoleon IT. Такой подход позволил найти взвешенные решения и избежать типичных ошибок при внедрении — несоответствия требований, недооценки ролей и слабой визуализации пользовательских интерфейсов.

«Магнит» уже приступил к внедрению системы прогнозирования спроса и управления товарными запасами в распределительном центре в Кирове: подключены более 600 магазинов, расположенных в ближайших регионах.

«Мы предложили "Магниту" структурированный подход к планированию проекта, который позволил превратить запросы бизнеса в четкую функциональную диаграмму. Это обеспечило надежную основу для итеративной разработки и помогло сформировать образ целевого результата, важный как для владельца продукта, так и для всего менеджмента», — отметил Азамат Ниров, директор проекта со стороны Napoleon IT.

«Магнит» получил прочную и структурно выверенную основу для построения уникальной отечественной F&R-системы, способной эффективно работать в масштабе крупного ритейлера. Полное географическое и функциональное масштабирование системы F&R планируется осуществить до конца 2027 г.