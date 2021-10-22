Разделы

Интеграция Внедрения
|

«Рив гош» внедряет machine learning в цифровые продукты

В сентябре 2021 г. «Рив гош» и Napoleon IT заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве по расширению функциональности мобильного приложения. Главная задача — поддержать концепцию омниканальности и бесшовного клиентского опыта. Вне зависимости от предпочтений клиента и его покупательского пути приложение остается важной точкой контакта с онлайн покупателями, посетителями магазина и клиентами, только планирующими свой визит.

Для того, чтобы клиенты «Рив гош» могли быстро и легко найти нужную информацию (о магазинах, продуктах, промо-акциях и пр.), планируется оптимизация приложения: переработка UI/UX, пользовательского пути, авторизации, главного экрана, раздела с акциями. В перспективе — работа с корзиной, карточкой товара и оформлением заказа. Увеличивается скорость загрузки и производительность приложения.

Следующим шагом будет внедрение новых цифровых продуктов для непрерывного совершенствования пользовательского опыта: кастомного чат-бота с применением технологий machine learning, разработка полнотекстового умного поиска и создание отдельного приложения-помощника для консультантов. Кастомный чат-бот для поддержки пользователей будет интегрирован в мобильное приложение. Это позволит разгрузить службу технической поддержки и привлекать сотрудников только для решения сложных вопросов. Благодаря созданию умного полнотекстового поискового модуля у клиентов «Рив гош» появится возможность искать товары по штрих-коду, qr-коду, изображениям и видеозаписям с учетом семантики и исправления опечаток. Например, пользователь сможет загрузить фото интересующего продукта, а система распознает товар, укажет стоимость, наличие и доступные альтернативы.

Мобильное приложение для консультантов (DSA — digital sales assistant) будет включать все необходимые сервисы и данные для улучшения покупательского опыта. Это важная часть экосистемы, объединяющая онлайн и оффлайн магазины в единую среду как для клиента, так и для консультанта. В ближайших планах — предоставить возможность клиентам в торговой точке самостоятельно выбирать, сканировать и оплачивать продукты через мобильное приложение онлайн. Или сделать это при помощи консультанта и DSA по qr-коду.

«В последние годы возросла скорость смещения фокуса в сторону онлайн, поэтому очень важно любой розничной компании иметь полнофункциональное и удобное мобильное приложение. Чат боты, оплата через приложение и другие инновации — это уже не дань моде, а жизненная необходимость», — отметил Константин Прайс, коммерческий директор Napoleon IT.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сверхпроблемная ГИС ТЭК полностью провалилась. На замену строится новая платформа

«Дочка» «Газпрома» на 150 млн руб. закупает Alt Linux, «Р7-офис» и CommuniGate Pro

В России хотят использовать усиленную электронную подпись с помощью обычной SIM-карты

Росприроднадзор перешел на отечественную платформу для коммуникаций

СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники

Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Плюсы и минусы новой Windows 11: стоит ли обновлять систему

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Показать еще

Наука

Электронный лед существует — физики смогли сделать первое фото

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам
Показать еще