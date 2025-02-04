«Дикси» применила ИИ-аналитику Napoleon IT для анализа опроса сотрудников

Сеть магазинов «Дикси» ежегодно проводит опрос среди сотрудников, благодаря которому команды HR-подразделения узнают о мнении персонала по важным рабочим вопросам: условиям оплаты труда, отношению к руководителям и коллегам, интересу к рабочим задачам и процессам, эмоциональному и физическому здоровью, изменениям в компании и т.п. Однако при большом количестве разнообразных отзывов их обработка занимала большое количество времени HR-сотрудников.

Интеллектуальная платформа по анализу обратной связи «Napoleon IT Отзывы» на основе собственной LLM позволяет в кратчайшие сроки обрабатывать отзывы персонала, определять тональность обращений, выявлять главные темы и предоставлять подробные отчеты в удобном дашборде.

Благодаря использованию ИИ-анализа опросов сотрудников HR-команда ритейлера «Дикси» может выявлять главные вопросы и просьбы сотрудников, своевременно узнавать о возможных проблемах в коллективе и работать над улучшением HR-бренда.

«Для нас крайне важно слышать голос каждого сотрудника, поэтому мы ежегодно проводим опросы, чтобы лучше понимать запросы, настроения и идеи внутри коллектива. Благодаря решению от Napoleon IT наша HR-команда оперативно выявила основные темы и болевые точки, а также оперативно среагировала на них. Мы уверены, что такие решения позволяют укрепить HR-бренд компании и создавать более комфортные условия для работы», — сказал представитель сети магазинов «Дикси».

«Использование сервиса «Napoleon IT Отзывы» значительно ускоряет процесс анализа и сегментации большого объема обратной связи, позволяя HR-командам и руководителям сосредоточиться на принятии обоснованных решений. Простота и высокая скорость использования сервиса позволяет нашим партнерам практически моментально анализировать, сегментировать и извлекать выгоду из большого массива данных, что в свою очередь дает возможность сокращать затраты на анализ и быстро принимать важные решения для бизнеса», — отметил коммерческий директор Napoleon IT Константин Прайс.