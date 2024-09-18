Napoleon IT усовершенствует систему распределения курьерских заказов Pony Express

Napoleon IT в рамках стратегического партнерства с логистической компанией Pony Express провел всестороннее техническое обследование системы распределения заказов между курьерами. В начале 2025 г. компания планирует завершить разработку нового функционала программного комплекса, направленного на повышение стабильности системы и ее масштабируемости. Об этом CNews сообщили представители Napoleon IT.

Обновление системы позволит обеспечить ее масштабируемость и принимать больше заказов от клиентов, что положительно скажется на финансовых показателях и приведет к росту компании.

В рамках партнерства Napoleon IT провела детальное техническое обследование системы, сфокусированное на четырех ключевых аспектах: аналитика, кодовая база, архитектура и документация.

Команда Napoleon IT в рамках технического обследования формализировала пользовательские пути в приложении, провела технический анализ программного кода, описала архитектуру программного решения, а также провела диагностику безопасности и масштабируемости инфраструктуры. На основе этого был разработан план работ по повышению масштабируемости системы и подготовлен комплект регламентной документации для дальнейшего расширения функционала.

После завершения технического обследования Napoleon IT начал этап разработки, который планируется завершить в начале 2025 г. В ходе проведения работ предполагается: модернизация инфраструктуры и серверной части системы; реализация методов и практик для повышения отказоустойчивости системы; оптимизация серверных мощностей для масштабирования комплекса.

В планах компании Pony Express предполагается дальнейшее развитие программного комплекса, в рамках которого будет расширен функционал системы, чтобы поддержать нагрузку при увеличении количества заказов. Также будет добавлена динамическая маршрутизация заказов, которая позволит учитывать большое количество параметров (расстояние, погода, пробки, рейтинг курьера) и автоматически назначать заказ каждому курьеру, а по его завершению производить выплату.

«В условиях увеличения объема заказов и роста компании, мы понимаем, насколько критично обеспечить стабильность и масштабируемость нашего программного комплекса. Проведенный аудит и предстоящие разработки позволят значительно повысить эффективность работы системы. Мы уверены, что благодаря внедрению новых технологий и практик мы сможем предложить нашим клиентам еще более высокий уровень сервиса. Мы с нетерпением ждем результатов этого сотрудничества и уверены, что совместные усилия с Napoleon IT принесут значительные преимущества нашему бизнесу и нашим клиентам», — сказала генеральный директор Pony Express Марья Дей.

«Очень часто к нам обращаются за независимой и объективной оценкой состояния ПО. Мы используем проработанную методологию и систему оценки качества для предоставления быстрого и качественного технического обследования. Часто такое обследование становится началом хорошего партнерства. Благодарим руководство Pony Express за доверие и высокую оценку качества наших услуг», — отметил коммерческий директор Napoleon IT Константин Прайс.