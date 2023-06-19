Торговая сеть «Хороший выбор» завершила пилотирование системы ценообразования

Napoleon IT совместно с торговой сетью «Хороший выбор» успешно завершили пилотный проект по внедрению интеллектуальной системы ценообразования PowerPrice с использованием платформы Goal Profit.

«Хороший выбор» — франчайзинговая розничная сеть с более чем 400 торговыми точками, которые обслуживают 150 тыс. покупателей в день. Для эффективного управления продажами компаниям необходимо быстро реагировать на изменение рынка, чтобы иметь конкурентные и привлекательные для потребителей цены. Для этого ритейлеры применяют системы ценообразования с использованием технологий машинного обучения.

В процессе перестройки прежней модели ценообразования ритейлер «Хороший выбор» столкнулся с отсутствием на рынке подходящего программного продукта, позволяющего повысить эффективность ценообразования и минимизировать человеческий фактор. Существующая модель прогнозирования показателей сети при изменении параметров ценообразования была недостаточно точной и не позволяла оперативно корректировать цены.

«В текущих реалиях неопределенности для бизнеса важно работать по максимально эффективной модели, снижая издержки и риски. Эффективное ценообразовании — один из важнейших инструментов для розничной сети в реализации данной стратегии», — сказала Наталья Пиунова, директор по маркетингу компании «Хороший выбор».

Необходимо было найти специализированное решение для автоматизации и оптимизации процесса ценообразования, поскольку многие операции производились вручную через Excel-таблицу и требовали большого количества времени. Для пилотирования новой системы «Хороший выбор» обратился к Napoleon IT. Решением стало пилотирование интеллектуальной системы ценообразования PowerPrice с использованием платформы Goal Profit.

Были определены следующие цели и задачи пилотного проекта: запустить автоматизацию процесса ценообразования для увеличения прибыли розничной сети на основе оптимизационного ядра системы; на этапе тестирования исследовать пользовательские характеристики продукта: удобство и простота использования, гибкость и скорость настроек; протестировать систему прогнозирования показателей сети при изменении параметров ценообразования.

Реализация пилотного проекта проходила в несколько этапов:

На первом этапе происходил сбор и анализ данных, проводились интервью специалистов по ценообразованию со стороны заказчика, формулировались требования по ценовым правилам и стратегиям.

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После этапа аналитики команды приступили к настройке правил ценообразования, где необходимо было сделать: настройку регулярного обмена данными (историческими и актуальными данными по ценам конкурентов) и загрузку их в систему; настройку правил ценообразования, используя лучшие мировые практики; настройку модели эластичности спроса; обучение пользователей системы.

Следующим этапом ритейлер подгрузил цены в пилотные торговые точки.

За 4 месяца реализации пилотного проекта удалось достичь следующих результатов: система на 100% покрыла процесс ценообразования ритейлера с точки зрения функциональных требований; пользователи удовлетворены простотой и удобством использования системы; рутинные операции стали занимать гораздо меньше времени; проведено несколько итераций оптимизации и прогрузки цен, выставленных машинным обучением в магазин, по ряду позиций система показала высокие результаты.

Основным преимуществом нового решения является возможность гибких настроек бизнес-правил системы. Удалось настроить функцию по подгрузке ценовых линеек, а также размерных групп и классов, что позволяет более точно формировать цены на пересекающиеся товары внутри групп и классов. Ритейлер оценил, что уже сейчас система позволяет высвободить время сотрудников отдела ценообразования. На данный момент проект находится на стадии тиражирования для всей розничной сети.

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«С учетом постоянно меняющихся рыночных реалий ценообразование становится одним из важнейших процессов в рознице. Очень важно иметь инструмент, который может меняться также быстро. Но не менее важно, чтобы инструмент был удобен и интуитивно понятен пользователям. Мы рады, что коллеги из розничной сети «Хороший выбор» высоко оценили наш продукт», — сказал Константин Прайс, коммерческий директор Napoleon IT.