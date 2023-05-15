Операционная система «Альт cервер 10» теперь работает и с Angie PRO

«Базальт СПО» подтвердила совместимость операционной системы «Альт сервер 10» на платформе х86-64 с веб-сервером Angie PRO, разработанным ООО «Веб-сервер».

Возможность ОС «Альт сервер 10» работать с Angie PRO расширяет сферу применения как операционной системы, так и веб-сервера и существенно упрощает продвижение продуктов через партнерский канал. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Angie PRO — единственный на сегодня российский веб-сервер, совместимый с ОС«Альт», предназначенный для обеспечения работоспособности и высокой производительности веб-сайтов.

«Это очередной важный шаг к увеличению числа пользователей и росту популярности программных продуктов «Базальт СПО» и «Веб-сервер», — сказал Роман Мыскин, коммерческий директор «Базальт СПО». — Одними из главных приоритетов нашей компании были и остаются выпуск современных и надежных решений, сотрудничество с ведущими отечественными разработчиками, расширение партнерского канала и поставка заказчикам лучших в своем классе операционных систем».

Серверный дистрибутив операционной системы «Альт сервер» является основой корпоративной инфраструктуры и обладает широким функционалом, поддерживает постоянно пополняемый перечень стороннего ПО и оборудования. ОС «Альт сервер» представляет собой решение уровня предприятия, позволяющее осуществить миграцию на импортозамещающее программное и аппаратное обеспечение. Дистрибутив выпускается в нескольких вариантах исполнения для различных платформ: x86 (64-битных), AArch64 (Huawei Kunpeng, ThunderX и другие), ppc64le (YADRO Power 8 и 9, OpenPower), e2kv3/e2kv4/e2kv5/e2kv6 («Эльбрус»). Система управления сервером имеет более 100 модулей и позволяет работать через графический или веб-интерфейс.

«Сертификат, подтверждающий совместимость программного продукта — это своего рода гарант бесперебойной работы на базе ОС «Альт», необходимой для бесшовной миграции ИТ-инфраструктуры организаций на российские решения», — сказал генеральный директор компании «Веб-сервер» Заур Абасмирзоев. — Подтверждение совместимости с отечественными операционными системами, в частности, с ОС «Альт», является частью подготовительной работы по внесению Angie PRO в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных».

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«Базальт СПО» — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. ОС служат платформой для ИТ-инфраструктур любого масштаба и сложности; развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО. В 2023 г. ОС «Альт» заняли первое место в первом в России рейтинге российских операционных систем по версии CNews.

Компания «Веб-сервер» — российский разработчик веб-сервера открытым исходным кодом Angie и его коммерческой версии Angie PRO. Веб-сервер — HTTP-сервер и обратный прокси-сервер, почтовый прокси-сервер, а также TCP/IP прокси-сервер общего назначения, который реализует функции реверсивного проксирования, мониторинга нагрузки сервера в режиме реального времени, балансировки, мультиплексирования, мультимедиа стриминга, геолокации по IP-адресу, А/В-тестирования.