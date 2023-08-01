Защита информации от несанкционированного доступа — ОС «Альт» совместимы с последними версиями Dallas Lock Linux

«Базальт СПО» подтвердила совместимость ОС «Альт рабочая станция» (релизы 9 и 10) и «Альт Сервер» (релиз 10) с системой защиты информации от несанкционированного доступа Dallas Lock Linux версий 3.25.21 и выше, выпускаемой «Центром защиты информации» группы компаний «Конфидент». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

По результатам тестирования «Базальт СПО» и «Конфидент» подписали сертификат, подтверждающий корректность работы продуктов на платформе х86_64.

Dallas Lock Linux — сертифицированная система защиты конфиденциальной информации накладного типа, которая предназначена для автономных персональных компьютеров и компьютеров в составе локальной вычислительной сети. Представляет собой программный комплекс средств защиты информации в ОС семейства Linux с возможностью подключения аппаратных идентификаторов. Интегрируется в сложные сетевые инфраструктуры благодаря собственному набору сертифицированных решений.

«Мы рады подтвердить, что ОС «Альт» и система защиты информации Dallas Lock Linux успешно прошли испытания на совместимость. Это важный шаг, который позволит пользователям ОС «Альт» применить нашу систему защиты информации для повышения безопасности информационной системы с помощью дополнительных механизмов защиты наложенного типа. Мы уверены, что спрос на ведущие российские операционные системы будет только расти, а вместе с ним и спрос на их безопасность, поэтому сотрудничество с «Базальт СПО» — это важная и нужная для нас и рынка в целом инвестиция. Будем продолжать развивать партнерство с «Базальт СПО» и участвовать в новых партнерских проектах», — сказал Сергей Кузнецов, коммерческий директор Центра защиты информации ГК «Конфидент».

«Альт рабочая станция» — универсальная ОС для компьютеров и ноутбуков. Включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. ОС «Альт рабочая станция» содержит расширенный набор программ и драйверы современных устройств, использует графическую оболочку MATE.

Что делать в случае потери доступа к ключевым ИТ-системам?

«Альт сервер» — серверный дистрибутив с широкой функциональностью, позволяющий разворачивать и поддерживать корпоративную инфраструктуру предприятий, а также использовать разнообразное периферийное оборудование.

«Потребность государственных организаций и коммерческих компаний в отечественных средствах обеспечения информационной безопасности высока, и в перспективе спрос на них будет только расти, — сказал Роман Мыскин, коммерческий директор «Базальт СПО». — Сотрудничество с «Центром защиты информации» ГК «Конфидент» — очередной и важный шаг в реализации нашей стратегии по освоению новых ниш и расширению присутствия в уже традиционных для «Базальт СПО» сегментах рынка, увеличению числа партнеров и заказчиков».