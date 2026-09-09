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Индексная книга (каталог) CNews*
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Закусилов Вячеслав

СОБЫТИЯ


09.09.2026 Один из первых российских ИИ-стартапов Eora обновил структуру владения 1
30.11.2023 «КОРУС Консалтинг» поможет компаниям мигрировать на российское офисное ПО 1
26.01.2016 «Корус Консалтинг» становится интегратором продуктов «МойОфис» 1
28.02.2013 «Банк Санкт-Петербург» управляет взаимоотношениями с клиентами с помощью Microsoft Dynamics CRM 1
08.12.2010 Почти все российские партнеры Microsoft лишились «золотого» статуса 1
13.08.2010 «Корус Консалтинг» демонстрирует возможности Microsoft Dynamics NAV 2009 в России 1
28.05.2010 «Корус Консалтинг» построил систему управления финансами для «Осиновой рощи» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Закусилов Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1496 5
Microsoft Corporation 25832 5
Softkey - Софткей 215 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1624 1
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 94 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 1
Microsoft Consulting Services 39 1
МТ-Интеграция - GMCS 379 1
Крок - Croc 1969 1
Новые облачные технологии (НОТ) 492 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1770 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 214 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 257 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2138 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7883 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12362 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54414 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12280 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36520 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3167 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26122 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4382 1
PropTech - Property Technologies - PMS - Property Management System - Система управления недвижимостью - Автоматизация управления эксплуатацией коммерческих и некоммерческих объектов недвижимости 95 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 955 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7776 1
Управление финансами - Financial management 648 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 358 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 512 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16485 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) - Risk-Weighted Assets - RWA 421 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2028 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 324 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2245 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1289 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3396 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4627 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14059 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35465 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18261 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1277 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1030 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4528 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12942 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8719 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1941 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24596 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8332 1
Microsoft Dynamics 1198 3
Новые облачные технологии - МойОфис 962 2
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 146 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 154 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 1
1С-Битрикс - Битрикс24 CRM 34 1
Корус Консалтинг - Авандок - Платформа для управления корпоративной информацией организации - СЭД Спутник - Спутник ECM 62 1
НКТ - Р7-Офис 553 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 952 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 793 1
Microsoft Windows 16963 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
Microsoft Dynamics CRM 565 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2562 1
Дрозман Илья 8 1
Мыскин Роман 40 1
Шелин Ярослав 8 1
Иванов Владимир 70 1
Тюрин Константин 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167458 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3365 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53833 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6623 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7560 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8537 1
Металлы - Золото - Gold 1255 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 702 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18281 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11854 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1330 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1681 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27499 1
ЕПС - Единый план счетов 194 1
Специалист - Центр компьютерного обучения при МГТУ имени Н.Э. Баумана 23 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 751 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471224, в очереди разбора - 724492.
Создано именных указателей - 200965.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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