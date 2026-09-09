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Закусилов Вячеслав
СОБЫТИЯ
Публикаций - 7, упоминаний - 7
Закусилов Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|БСПБ - Банк Санкт-Петербург 214 2
|Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 257 1
|Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 1
|Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2138 1
|Дрозман Илья 8 1
|Мыскин Роман 40 1
|Шелин Ярослав 8 1
|Иванов Владимир 70 1
|Тюрин Константин 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167458 4
|Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3365 1
|Специалист - Центр компьютерного обучения при МГТУ имени Н.Э. Баумана 23 1
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 751 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471224, в очереди разбора - 724492.
Создано именных указателей - 200965.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471224, в очереди разбора - 724492.
Создано именных указателей - 200965.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.