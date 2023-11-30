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«КОРУС Консалтинг» поможет компаниям мигрировать на российское офисное ПО

«КОРУС Консалтинг», официальный партнер разработчиков «Р7-Офис» и «МойОфис», открыл направление ИТ-консалтинга по переходу на отечественное офисное ПО и начал реализацию проектов миграции. Переход на российский софт позволит компаниям выстроить удобное взаимодействие с другими игроками рынка, усилить информационную безопасность и соблюдать требования регулятора.

Подписка на офисный пакет Microsoft сейчас недоступна для российского бизнеса. При этом компаниям необходимо регулярно подключать новые рабочие места, а также иметь возможность своевременно обновлять софт. Ситуация складывается еще острее для госкомпаний, которые обязаны отказаться от использования иностранного ПО к 2025 году.

Специалисты «КОРУС Консалтинг» разработали методологию импортозамещения офисного ПО. В рамках подхода каждый проект проходит три этапа: обследование, планирование и внедрение. Во время обследования команда определяет ключевые группы пользователей для каждого программного продукта, составляет список всех шаблонов документов и программ, которые задействованы в работе с ними. Затем готовит индивидуальный план проекта и подбирает продукт. Следующий этап – внедрение, который включает в себя работу с каждой группой пользователей, настройку и обновление шаблонов документов, а также техническую поддержку в процессе перехода.

Также в «КОРУС Консалтинг» создали готовые механизмы интеграции российских офисных продуктов с несколькими системами: «1С-Битрикс24», «1С-Битрикс24 CRM», а также платформой «Авандок» - low-code/no-code решением для управления электронным документами, бизнес-процессами и корпоративным контентом. Это позволит компаниям ускорить и упростить интеграцию новых приложений в имеющийся ИТ-ландшафт.

«Переход на российское офисное ПО для крупных предприятий — это не просто закупка новых лицензий. Когда сотни людей ежедневно работают с текстовыми документами, таблицами, презентациями, то малейшие недочеты в замене офисных программ приведут к простою, что в итоге превратится в существенные финансовые потери для всей компании. Чтобы процесс прошел максимально бесшовно, необходимо еще до старта проекта составить четкий план перехода, определить, в работе с какими конкретно документами могут возникнуть риски, и заранее их устранить», — отметил Вячеслав Закусилов, заместитель генерального директора ГК «КОРУС Консалтинг».

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