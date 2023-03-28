Подтверждена совместимость DLP-системы «Сёрчинформ КИБ» и ОС «Альт Рабочая станция 10»

«Базальт СПО», разработчик российских операционных систем «Альт», и «Сёрчинформ», разработчик отечественных средств информационной безопасности, успешно провели тестирование совместимости ОС «Альт Рабочая станция 10» и DLP-системы «Сёрчинформ КИБ», предназначенной для защиты организаций от утечек конфиденциальной информации.

Заказчики получили возможность упредить утечку критически важных данных с компьютеров, оснащенных российской ОС. Совместное решение позволяет держать под контролем информационные потоки, мгновенно получать сигналы о нарушениях политик безопасности, исследовать содержимое всех переписок и отправлений сотрудников, а также проводить расследования инцидентов ИБ.

«Сегодня цифровое пространство стало полем конкурентной борьбы в бизнесе и политике, поэтому обеспечение информационной безопасности организаций и предприятий — задача номер один, — сказал Роман Мыскин, коммерческий директор «Базальт СПО». — Наша компания уделяет особое внимание обеспечению совместимости наших операционных систем с российским прикладным ПО, которое помогает заказчикам защитить важные данные и тем самым уберечь их от финансовых и репутационных потерь».

«Альт Рабочая станция» — операционная система для оснащения рабочих мест в офисе и дома. Помимо самой ОС, в комплект поставки входит большой набор свободных прикладных программ: редакторы текстов, презентаций, таблиц, графики, аудио и видео, интернет-браузер, электронная почта и др. ОС включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России (№ 1292).

Система информационной безопасности «Сёрчинформ КИБ» — российское комплексное решение для защиты от утечек конфиденциальной информации и контроля информационных потоков в организациях. По сравнению с классическими DLP-системами «Сёрчинформ КИБ» обладает расширенными возможностями: она предупреждает утечки информации, помогает разоблачать мошеннические схемы, стимулировать соблюдение трудовой дисциплины и рабочего регламента, управлять лояльностью коллектива.

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2023 ритейл

«В рамках импортозамещения «Сёрчинформ» активно наращивает функционал своих решений для интеграции с популярными российскими ОС, в том числе под запрос конкретных клиентов. Работа с «Базальт СПО» продолжает курс на сотрудничество с российскими разработчиками ОС. Актуальность интеграции с «Базальт СПО» подтверждает и то, что в этом году Минцифры определило ОС «Альт» как одну из трех наиболее приоритетных для господдержки отечественных операционных систем», — сказал Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «Сёрчинформ».

Совместимость ОС «Альт Рабочая станция 10» и DLP-системы «Сёрчинформ КИБ» подтверждены совместным сертификатом вендоров. В ходе тестирования DLP-системы, запущенной на ОС «Альт», проблемы в работе программных продуктов не были обнаружены.