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Продукты EvaTeam и ОС «Роса Хром 12» успешно прошли испытания на совместимость

EvaTeam и НТЦ ИТ «Роса» объявили об успешном завершении испытаний совместимости продуктов экосистемы EvaTeam (EvaProject, EvaWiki, EvaServiceDesk) с операционной системой «Роса Хром 12». Совместимость подтверждена сертификатом, что является важным шагом в расширении перечня операционных систем, с которыми работают решения EvaTeam. Этот шаг повышает доступность и универсальность продуктов компании, позволяя их использовать на еще большем количестве устройств и в самых разных ИТ-средах.

«Роса Хром 12» — это современная операционная система для компьютеров и серверов, основанная на российском репозитории Rosa 2021.1. Все компоненты системы проверены на совместимость друг с другом, что обеспечивает её стабильность и безопасность. «Роса Хром» разрабатывалась в России более 10 лет и является одним из крупнейших отечественных репозиториев, включающим более 35 тыс. приложений и компонентов. Визуально ОС «Роса Хром» схожа с Windows, что облегчает ее освоение пользователями. ОС сертифицирована ФСТЭК и добавлена в реестр отечественного ПО Минцифры России, что гарантирует высокую степень защиты данных и соответствие российским стандартам безопасности.

«Мы убеждены, что ОС «Роса Хром» является надежной основой для IT-решений, соответствующих самым строгим требованиям бизнеса. Благодаря всестороннему тестированию всех компонентов, разработанных с учетом российских норм безопасности, эта операционная система гарантирует не только стабильное функционирование при больших нагрузках, но и возможность интеграции с передовыми российскими решениями, например, продуктами компании EvaTeam», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию Роса.

EvaTeam специализируется на разработке программных продуктов, предназначенных для оптимизации бизнес-процессов. В рамках экосистемы EvaTeam представлены решения, которые позволяют значительно улучшить управление проектами и задачами, а также упростить процессы разработки и тестирования ПО.

EvaProject — система управления проектами и задачами, аналог Jira 2.0, специально адаптированная для российского рынка.

EvaWikiсистема управления знаниями и документами для совместной работы, аналог Confluence, позволяющая централизованно хранить информацию и ускорить процессы обмена знаниями.

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Безопасность

EvaServiceDesk — система управления заявками и инцидентами, аналог Jira Service Management, которая помогает организовать поддержку сотрудников и клиентов на всех этапах.

Все решения экосистемы EvaTeam являются полнофункциональными российскими аналогами западных продуктов, которые покинули рынок в связи с санкциями. Они уже активно используются более чем 650 компаниями на территории России, заменяя устаревшие западные решения и соответствуя потребностям отечественных пользователей.

«Успешная совместимость с «Роса Хром 12» открывает новые возможности для интеграции наших продуктов в разнообразные IT-среды, — сказал Роман Мыскин, советник генерального директора компании EvaTeam. — Этот шаг помогает нам предоставить нашим пользователям эффективные и надежные инструменты для управления проектами и поддержки бизнес-процессов, что особенно важно в условиях изменений на рынке».

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