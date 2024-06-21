Роман Мыскин назначен директором по развитию EvaTeam

В июне 2024 г. позицию директора по развитию продуктов и эко-системы EvaTeam занял Роман Мыскин — эксперт в области российского ПО. В этом статусе Роман будет отвечать за развитие и продвижение российских аналогов Jira, Confluence и Jira Service Management. Об этом CNews сообщили представители EvaTeam.

«Меня приятно удивила динамика развития EvaTeam, как эко-системы для бизнеса: за два года, с весны 2022 г., на рынок выведено три полноценных продукта для замены иностранных продуктов, ушедших с российского рынка. Но, если ранее компания работала только над созданием продуктов — к слову, ничем не уступающих аналогам от Atlassian или Microsoft, — то к 2024 г. возникла потребность перехода на следующий этап развития. Сейчас, когда первые внедрения на открытом рынке продуктов EvaTeam уже состоялись, требуется компетентная и разветвленная партнерская сеть, которая позволит развивать эко-систему, расширять и улучшать пул ее продуктов и сервисов», — сказал Роман Мыскин.

EvaTeam Роман Мыскин назначен директором по развитию EvaTeam

Роман — выпускник Российского технологического университета МИРЭА (1992 г.), эксперт, специалист с огромным опытом работы с российскими и зарубежными компаниями-разработчиками ПО. В его портфолио значатся такие имена, как «Астерос», Microsoft, «Новые облачные технологии». До EvaTeam. С 2020 г., в должности коммерческого директора, Мыскин занимался формированием коммерческой структуры, а также продвижением продуктов и развитием продаж в ООО «Базальт СПО», компании-создателе отечественных ОС и средств виртуализации «Альт».

«Экосистема EvaTeam развивается в весьма специфических условиях: иностранные производители самого разного софта ушли или уходят с российского рынка. Плюс есть определенная законом необходимость перехода на российское ПО до 2025 г. (особенно для предприятий КИИ, т.н. «критической информационной инфраструктуры»). Моя задача в том, чтобы помогать уже созданной тройке продуктов (EvaProject, EvaWiki и EvaServiceDesk) расширять их присутствие на рынке, находить своих потребителей, прислушиваясь к ним и удовлетворяя их потребности; а также — успешно развиваться с помощью эффективной партнерской сети. Отлаженный процесс развития партнерского сообщества также позволит продуктовым командам EvaTeam продолжить работу над новыми сервисами (сейчас в разработке еще четыре новых продукта). А значит, вместе мы сможем поступательно расширять эко-систему EvaTeam, удовлетворяя все новые запросы рынка», — сказал Роман Мыскин.