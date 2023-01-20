У разработчиков российских ОС кратно выросли доходы

Выручка разработчиков отечественных операционных систем по итогам 2022 г. серьезно увеличилась за счет повышенного интереса со стороны корпоративных заказчиков. Спрос стимулировали требования по достижению импортонезависимости, зафиксированные в российском законодательстве, и санкции.



Повсеместный рост выручки

Российские разработчики операционных систем сообщили о возросших доходах в 2022 г., пишет «Коммерсант». Некоторые компании фиксируют кратный рост по сравнению с 2021 г.

Представители группы «Русбитех-астра», которые производят ОС Astra Linux, отметили, что выручка в 2022 г. увеличилась с 2,4 млрд до 6,5 млрд руб. Показатели чистой прибыли разработчики не раскрыли, но в 2021 г., по данным «СПАРК-интерфакс», она достигала 1,3 млрд руб.

Серьезный рост произошел в том числе за счет увеличения доли финансового сектора (20% против 4% в 2021 г.). На топливно-энергетический комплекс, нефтегазовую отрасль и промышленные компании пришлось более 60% от общего объема поставок за 2022 г., отметил гендиректор «Русбитех-астра» Илья Сивцев. В 2023 г. группа планирует нарастить доходы вдвое.

Коммерческий директор «Базальт СПО», которая выпускает ОС «Альт», Роман Мыскин сообщил, что доходы организации по итогам 2022 г. выросли больше чем в два раза, а к концу 2023 г. руководство ожидает рост на треть. Судя по информации «СПАРК-интерфакс», в 2021 г. выручка компании достигла 327 млн руб., чистая прибыль – 92 млн руб.

Выручка разработчиков отечественных ОС в 2022 г. серьезно выросла из-за повышенного интереса корпоративных заказчиков

Представители «Ред софт» заявили, что спрос на их «Ред ОС» вырос многократно, не конкретизировав финансовые показатели компании по итогам 2022 г. В 2021 г. выручка компании достигла 581 млн руб. при чистой прибыли 82 млн руб.

Не в потребительском сегменте

В 2022 г. российские разработчики ОС наращивали присутствие не только в корпоративном, но и потребительском сегменте. Так, в группе «М.Видео-эльдорадо» изданию сообщили, что стали продавать копии «Ред ОС» и офисные пакеты «Р7-Офис». В «Ситилинке» с 2022 г. можно приобрести продукты от «Базальт СПО», «Ред софт» и других компаний.

Представитель Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК, которая объединяет «М.Видео-эльдорадо», DNS и другие сети, Антон Гуськов отмечает, что пока продажи отечественных ОС не растут, так как российские потребители не привыкли работать на устройстве с ОС на базе Linux.

Почему доходы выросли

В конце марта 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ, по которому с 31 марта 2022 г. компаниям запрещено закупать зарубежное программное обеспечения для использования на субъектах критической информационной инфраструктуры. До начала 2025 г. использовать уже закупленный иностранный софт можно, затем – запрещается.

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В перечень субъектов КИИ попадают госорганы, госучреждения, российские юрлица или ИП, которым принадлежат объекты, функционирующие в важнейших сферах (медицина, наука, транспорт, связь, энергетика, банковская сфера, ТЭК, атомная энергия, оборонная, ракетно-космическая, горнодобывающая, металлургическая и химическая промышленность).

Именно с изменениями в законодательстве президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров связывает рост доходов отечественных разработчиков ОС: крупные заказчики вынуждены соблюдать требования властей по импортозамещению. Стимулировал спрос и уход из России зарубежных вендоров ПО – в стране приостановили работу Microsoft, IBM, Oracle, SAP, Fortinet, ESET, Avast, Autodesk. Сразу после этого в начале марта 2022 г. спрос на отечественные решения вырос на 300%.

В ноябре 2022 г. CNews писал о том, что Минцифры определило три самые востребованные российские операционные системы на базе Linux. Под них в ближайшие три года свои решения должны подстроить разработчики ПО. В перечень приоритетных вошли ОС Astra Linux (группа «Астра»), «Альт» («Базальт СПО» и «Ред ОС» («Ред софт»).

В интервью CNews замглавы Минцифры Максим Паршин объяснил, что в списке отечественного ПО уже несколько десятков российских операционных систем. Поэтому реестр планируется развивать: будут установлены дополнительные требования к определенным классам ПО. ОС должна будет соответствовать определенным критерием, в части, например, работы на российском аппаратном обеспечении. При этом прикладной софт должен работать, как минимум, на одной ОС, которая этим требованиям соответствует.