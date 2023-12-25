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Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с сервером QSRV

Компании «Алми Партнер» и «Кьютэк» в рамках технологического партнерства провели испытания, показавшие успешную совместимость и корректную работоспособность операционной системы AlterOS с сервером QSRV-272502. Результаты тестирования зафиксированы в двустороннем сертификате. Об этом CNews сообщили представители «Алми Партнер».

Сервер QSRV-272502- серия специализированных серверов QSRV подходит для решения широкого круга задач: работа с базами данных, локальные файловые сервисы, обработка клиентских запросов высокой интенсивности, терминальные сервисы, сервера для средних и крупных предприятий. Двухпроцессорные серверы корпоративного класса на базе новейших процессоров Intel Xeon Scalable, обеспечивающие до шести раз более высокую вычислительную производительность.

AlterOS – сертифицированная во ФСТЭК отечественная операционная система, отвечающая современным требованиям защиты информации без потери производительных мощностей для эффективной работы государственных и коммерческих учреждений. Внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных за №3801 (Приказ Минкомсвязи России от 15.08.2017 №421).

Станислав Орлов, технический директор ГК Алми: «Партнерство с российскими разработчиками ИТ-оборудования является актуальной и важной задачей, которая повышает эффективность использования программных решений, упрощает их интеграцию, а также помогает создавать наиболее удобные и надежные условия для пользователей, способствуя развитию рынка отечественных технологий. Совместимость операционной системы AlterOS с сервером QSRV позволяет предлагать заказчикам полноценное и эффективное программное решение, соответствующее потребностям рынка».

Михаил Яцун, руководитель направления серверы и СХД: Мы регулярно проводим тестирование с отечественным ПО. Это серьезное конкурентное преимущество помогает использовать серверы Qtech в комплексных проектах по импортозамещению, в которых используется не только Российское оборудование, но и Российское программное обеспечение. Совместимость серверной платформы QSRV с операционной системой AlterOS дает возможность предложить рынку комплексное, законченное решение для ИТ-инфраструктуры.

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Группа компаний «Алми» находится на рынке информационных технологий уже более 20 лет и оказывает полный спектр услуг в ИТ-секторе. Компания специализируется на разработке импортозамещающего ПО и решениях в области цифровой трансформации.

Qtech – российский разработчик и производитель телекоммуникационного и ИТ-оборудования.

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