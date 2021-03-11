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Подтверждена совместимость «Ред ОС» с сервером Qsrv

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Специалисты компаний «Ред софт» и Qtech провели испытания, подтверждающие совместимость и корректность работы сервера Qtech Qsrv с операционной системой «Ред ОС». Тестирование оборудования проводилось на новой версии программного обеспечения для серверов на базе Xeon Scalable. Результаты отражены в двустороннем сертификате.

Серверные платформы Qtech Qsrv – это двухпроцессорные серверы корпоративного класса на базе новейших процессоров Intel Xeon Scalable, обеспечивающие до четырех раз более высокую вычислительную производительность, полнофункциональную поддержку скоростных накопителей NVMe.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

«Совместимость сервера Qtech и «Ред ОС» – еще один успешный пример создания импортонезависимого стека. Развитие партнерских отношений российских компаний уже сейчас позволяет уверенно переходить на отечественное ПО всем заинтересованным в импортозамещении организациям», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Получение сертификата очень важно для Qtech. Это серьезное конкурентное преимущество, позволяющее предложить рынку готовое универсальное решение для развертывания прикладного программного обеспечения на базе ОС российской разработки. Причем данный продукт отвечает требованиям информационной безопасности и может применяться в широком кругу заказчиков, ориентирующихся на ПО российской разработки», – сказал Павел Бондаренко, руководитель направления «Серверные решения» компании Qtech.

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