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Белов Константин

СОБЫТИЯ


22.09.2026 В России создается облачный супергигант, способный захватить треть рынка 1
21.08.2014 17% акций "Армады" сменили владельцев после резкого падения котировок 1
19.04.2012 «Ситроникс» пострадал за науку 1
13.03.2012 АФК «Система» уводит «Ситроникс» с биржи 1
22.04.2010 «Ситроникс»: выручка в 2009 г. сократилась в 2 раза 1
11.03.2010 Роумеры подвели «Мегафон» 1
28.10.2009 Россия: Новые ИКТ-компании выходят на биржу в 2009 г. 1
23.07.2008 «Рамблер» вырос в 2,5 раза 1
05.12.2006 "Ситроникс" доверил бизнес украинскому менеджеру 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Белов Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1470 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1921 2
РТИ 155 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 2
Наука-Связь - Nauka Lab 22 1
HPE Compaq - Digital Equipment Corporation - DEC 65 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 293 1
МегаФон 10905 1
Cisco Systems 5378 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16033 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1708 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9547 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Компьюлинк ГК - Compulink 455 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1010 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 743 1
NVision Group - Энвижн Груп 700 1
UMC - United Microelectronics Corporation 339 1
Google LLC 12772 1
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1624 1
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 55 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 750 1
Квазар-Микро - КМ 166 1
ЕТС - Единые торговые системы - eTradeCommunity 46 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 8
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1162 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1905 3
Россети Ленэнерго 1699 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Русские фонды ИГ - Проспект ИК - Проспект инвестментс - инвестиционная группа 40 1
UniCredit Aton - Юникредит Атон 9 1
Наука НПО 25 1
X5 Group - Перекрёсток 644 1
Евросеть 1421 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 446 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 424 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13839 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2894 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 786 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3456 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23107 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4840 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5341 2
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 478 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3224 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26507 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10288 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 403 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3755 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13576 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23517 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35640 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54578 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8731 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1207 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7559 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9841 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1163 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 434 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2645 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5419 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 282 1
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 105 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7809 1
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 135 1
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 24 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
S8 Capital - Price.ru 60 1
Ситроникс - Sitronics Daterium - Датериум МЦОД - мобильные центры обработки данных 11 1
Штейнсапир Дмитрий 2 1
Купич Богдан 2 1
Семейко Алексей 2 1
Вакуленко Анатолий 3 1
Ермаков Валерий 143 1
Брюквин Юрий 300 1
Шамолин Михаил 124 1
Дегтярев Алексей 58 1
Ткачук Лариса 53 1
Кузовкин Алексей 155 1
Санарова Елена 9 1
Уткин Евгений 54 1
Ворыхалов Антон 41 1
Клягин Максим 29 1
Ланина Ирина 18 1
Подольский Виталий 16 1
Курбатова Анна 15 1
Бородовский Михаил 10 1
Вагабов Эльдар 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 167857 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47951 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55013 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1233 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19709 1
США - Нью-Йорк 3190 1
Германия - Федеративная Республика 13286 1
Ближний Восток 3167 1
Нидерланды - Амстердам 631 1
Великобритания - Лондон 2434 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14846 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 794 1
Украина 7947 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1708 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1799 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 415 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 352 1
Украина - Киев 1155 1
Швеция - Стокгольм 410 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Африка Северная 262 1
Европа Центральная 278 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1869 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8148 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5163 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53935 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6729 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6851 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 500 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18324 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2148 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11743 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7571 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34159 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2943 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1712 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8554 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 556 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 779 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1783 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27561 1
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 178 1
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 114 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6221 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1131 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 216 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58268 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4815 1
IDC - International Data Corporation 4998 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4067 1
Рустелеком ТК 305 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473801, в очереди разбора - 724491.
Создано именных указателей - 201570.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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