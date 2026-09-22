Индексная книга (каталог) CNews*
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Белов Константин
СОБЫТИЯ
|22.09.2026
|В России создается облачный супергигант, способный захватить треть рынка 1
|21.08.2014
|17% акций "Армады" сменили владельцев после резкого падения котировок 1
|19.04.2012
|«Ситроникс» пострадал за науку 1
|13.03.2012
|АФК «Система» уводит «Ситроникс» с биржи 1
|22.04.2010
|«Ситроникс»: выручка в 2009 г. сократилась в 2 раза 1
|11.03.2010
|Роумеры подвели «Мегафон» 1
|28.10.2009
|Россия: Новые ИКТ-компании выходят на биржу в 2009 г. 1
|23.07.2008
|«Рамблер» вырос в 2,5 раза 1
|05.12.2006
|"Ситроникс" доверил бизнес украинскому менеджеру 1
Публикаций - 9, упоминаний - 9
Белов Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Штейнсапир Дмитрий 2 1
|Купич Богдан 2 1
|Семейко Алексей 2 1
|Вакуленко Анатолий 3 1
|Ермаков Валерий 143 1
|Брюквин Юрий 300 1
|Шамолин Михаил 124 1
|Дегтярев Алексей 58 1
|Ткачук Лариса 53 1
|Кузовкин Алексей 155 1
|Санарова Елена 9 1
|Уткин Евгений 54 1
|Ворыхалов Антон 41 1
|Клягин Максим 29 1
|Ланина Ирина 18 1
|Подольский Виталий 16 1
|Курбатова Анна 15 1
|Бородовский Михаил 10 1
|Вагабов Эльдар 11 1
|IDC - International Data Corporation 4998 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4067 1
|Рустелеком ТК 305 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473801, в очереди разбора - 724491.
Создано именных указателей - 201570.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473801, в очереди разбора - 724491.
Создано именных указателей - 201570.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.