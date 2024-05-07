Российские решения для мониторинга «Пульт» и Monq подтвердили технологическую совместимость

«Инфосистемы Джет», «Лаборатория Числитель» и Monq Digital Lab подтвердили технологическую совместимость системы мониторинга ИТ-инфраструктуры «Пульт» и платформы all-in-one мониторинга Monq. Оба решения включены в реестр российского ПО и заменяют зарубежные продукты, которые решают аналогичные задачи по мониторингу, сбору и анализу данных, а также отвечают за автоматизацию процессов эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители компании «Инфосистемы Джет».

«Пульт» — это отечественная система мониторинга ИТ-инфраструктуры, основанная на открытой программной платформе Zabbix и дополненная новым функционалом. Решение имеет расширенные интеграции, набор шаблонов мониторинга, выделенный модуль отчетности, работающий независимо от реализованного в Zabbix функционала, а также улучшенную производительность специально для инсталляций уровня enterprise. Внедрение системы «Пульт» позволяет организовать комплексный контроль за работой ИТ-инфраструктуры и бесшовно перейти с ранее используемых систем на российское решение с расширенной технической поддержкой.

В свою очередь, отечественная платформа all-in-one мониторинга и автоматизации Monq с помощью моделирования здоровья услуг позволяет управлять состоянием ИТ-окружения на всех уровнях, собирать данные из внешних источников, а также реагировать на сбои и аварии с помощью No-code и Low-code автоматизации. В «коробке» есть набор решений: агентский мониторинг инфраструктуры и приложений, зонтичный мониторинг, сбор и анализ логов и метрик, аналитика, автопостроение цифровых карт здоровья. Система избавляет крупные компании от «шторма алертов» и помогает быстро находить первоисточник проблемы.

«Коллаборация двух продуктов — “Пульт” и Monq — открывает широкий спектр возможностей для решения самых непростых и амбициозных задач как на уровне инфраструктурного мониторинга, так и на уровне бизнеса», — отметил Дмитрий Унтила, руководитель направления «Пульт» «Лаборатории Числитель».

«“Лаборатория Числитель” и Monq — наши ключевые партнеры в направлении систем мониторинга, предлагающие на рынок оптимальные решения для служб эксплуатации. Совместное использование их продуктов закрывает 80% задач мониторинга в любой ИТ-инфраструктуре», — сказал Алексей Акопян, руководитель направления мониторинга «Инфосистемы Джет».

«В условиях активного импортозамещения западных продуктов наращивание объема российского ПО, с которым совместим Monq, — одна из наших стратегических задач. “Пульт” и Monq дополняют друг друга и позволяют выстроить процесс мониторинга таким образом, чтобы цифровое здоровье компании находилось под постоянным комплексным надзором, а инженеры поддержки и эксплуатации могли вовремя заметить важные для стабильной работы бизнеса проблемы и остановить деградацию сервисов», — отметил Алексей Каменев, CTO и сооснователь Monq Digital Lab.

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«Инфосистемы Джет» — российская ИТ-компания. С 1991 г. работает на рынке системной интеграции, реализуя ежегодно более 1000 проектов, многие из которых уникальны по масштабу и сложности. Штат — более 2000 сотрудников. Компания располагает несколькими офисами и представительствами в России. №1 среди крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров (CNews, 2023 г.), №2 среди крупнейших интеграторов в сфере защиты информации (CNews Analytics, 2022 г.). Ключевые направления деятельности: ИТ-инфраструктура, сети и инженерные системы, ИТ-аутсорсинг, информационная безопасность, машинное обучение, заказная разработка ПО, внедрение и сопровождение бизнес-приложений enterprise-уровня, промышленная безопасность и IoT.

«Лаборатория Числитель» — российский разработчик программного обеспечения. На рынке с 2019 г. Специализируется на создании собственных продуктов в области контейнерных платформ, DevOps, облачных решений и мониторинга. Продукты компании помогают крупном бизнесу создавать инфраструктуру и быстрее выводить на рынок новые сервисы.

Monq Digital Lab — российский вендор платформы all-in-one мониторинга и автоматизации Monq. Система с помощью моделирования здоровья услуг позволяет управлять состоянием ИТ-окружения на всех уровнях, а также реагировать на сбои и аварии с помощью No-code и Low-code автоматизации. В «коробке» — мониторинг инфраструктуры и приложений, зонтичный мониторинг, сбор и анализ логов и метрик, аналитика, автопостроение цифровых карт здоровья. Находится в реестре Минцифры, сертифицирован ГК «Астра». Доступна комьюнити-версия.