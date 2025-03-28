«Лаборатория Числитель» и крупнейшие российские разработчики в сфере мониторинга создали технологический альянс

Крупнейшие российские производители систем мониторинга, в том числе «Лаборатория Числитель» вместе с ее системой «Пульт», создали технологический альянс для координации усилий. Вместе они займутся созданием открытой площадки для обмена экспертизой в области мониторинга, совместного развития решений, а также повышения привлекательности отечественных продуктов и их экспортного потенциала для крупных компаний. В состав альянса также вошли «Монк Диджитал Лаб», VolgaBlob, GMonit, НТЦ «Веллинк» и «Метрологические системы» — компании, разрабатывающие комплексные решения для мониторинга, анализа и автоматизации процессов. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Числитель».

За счет объединения усилий участников российский бизнес получит стек импортонезависимых продуктов, который закрывает задачи в области мониторинга безопасности, ИТ-инфраструктуры, включая анализ приложений и ИТ-сервисов, обработку данных и контроль бизнес-процессов.

Система мониторинга ИТ-инфраструктуры «Пульт», разработанная компанией «Лаборатория Числитель», вошла в число перспективных решений. Она основана на популярной открытой программной платформе Zabbix и дополнена новым удобным функционалом, в частности набором уникальных шаблонов мониторинга и выделенным модулем отчетности.

Помимо решения для мониторинга от «Лаборатории Числитель» в альянс вошли распространенные на рынке системы и платформы, такие как Monq, VolgaBlob, Smart Monitor, GMonit, wiSLA и aVistar.

«Успешность многих известных зарубежных решений заключалась в огромном сообществе профессионалов, которые вместе двигали направление мониторинга. Создание подобного альянса в России позволит обмениваться знаниями, опытом и лучшими практиками, что даст сильный толчок в развитии рынка мониторинга в стране. Таким образом, заказчикам будет проще разобраться в многообразии решений, а вендорам — развивать свои продукты с учетом реальных требований бизнеса», — сказал Дмитрий Унтила, руководитель продукта «Пульт».