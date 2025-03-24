Получите все материалы CNews по ключевому слову
Avistar Communications
|24.03.2025
|В России появился альянс разработчиков в сфере мониторинга 1
|21.01.2002
|Avistar представила новую миниатюрную цифровую камеру для проведения видеоконференций 2
Avistar Communications и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348539, в очереди разбора - 762724.
Создано именных указателей - 171448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.