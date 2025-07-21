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Партнерам Axoft стала доступна платформа корпоративного ИТ-мониторинга Monq

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft и Monq Digital Lab, российский вендор платформы корпоративного ИТ-мониторинга нового поколения Monq, объявляют о старте сотрудничества. Партнеры Axoft смогут получить доступ к многолетней экспертизе, накопленной производителем в рамках проектов внедрения продукта. Платформа входит в реестр отечественного ПО Минцифры, сертифицирована «Группой Астра» и «Ред Софт»; по данным Monq Digital Lab, готова заместить Splunk, Micro Focus, IBM Tivoli. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

Monq («Монк») – программная платформа сбора, интеллектуального анализа данных и управления процессами. Решение представляет мониторинг инфраструктуры, оборудования, приложений, сервисов, пользовательских интерфейсов и зонтичный мониторинг в рамках одной платформы на low и no-code автоматизации.

Продукт предназначен для средних и крупных компаний с разрозненной ИТ-инфраструктурой и большим количеством инструментов мониторинга, где бизнес зависит от стабильной работы ИТ. Сферы применения решения – ритейл, телеком, финансовый и нефтегазовый сектор, производственные и транспортные компании, государственные организации, ТЭК.

«Сотрудничество позволит расширить стек предложений нашим партнерам для решения задач комплексного мониторинга и автоматизации их заказчиков, в том числе в части импортозамещения продуктов ушедших с рынка зарубежных вендоров. Monq – единая технологическая платформа, с гибкой ценовой матрицей, возможностью расширения воронки за счет бесплатных продуктов и точечного закрытия боли каждого сегмента — от Dev-команд до крупных холдингов, – сказал Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений компании Axoft.

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Цифровизация

«По данным исследования «ТеДо» за 2025 г., Monq занимает первое место по функциональной зрелости продукта по части мониторинга инфраструктуры. Мы выбрали Axoft, потому что партнерский канал – ключ к масштабированию нашего решения в России и СНГ. Axoft обеспечит экспертизу и логистику, а мы предоставим партнерам платформу, которая уже сегодня заменяет Splunk, Micro Focus, IBM Tivoli, снижает клиентский OPEX до 40 % и, главное, позволяет оперативно обнаруживать и устранять инциденты или вовсе предупреждать их еще до того, как бизнес почувствует сбой. Вместе с дистрибутором мы планируем удвоить долю Monq на рынке ИТ-мониторинга к концу 2026 г.», – сказал Николай Ганюшкин, управляющий партнер Monq Digital Lab.

Платформа охватывает задачи мониторинга и эксплуатации в сложных и разрозненных ИТ-окружениях, помогает управлять состоянием инфраструктуры и бизнес-сервисов и проактивно реагировать на сбои. Поставка решения возможна в коробке, облаке и в виде white-label-лицензии для сервис-провайдеров, которая позволяет развернуть брендированный многотенантный сервис наблюдаемости в собственном ЦОДе. Доступна также бесплатная Community-версия с полным функционалом и ограничением до 500 активных конфигурационных единиц.

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