Партнерам Axoft стала доступна платформа корпоративного ИТ-мониторинга Monq

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft и Monq Digital Lab, российский вендор платформы корпоративного ИТ-мониторинга нового поколения Monq, объявляют о старте сотрудничества. Партнеры Axoft смогут получить доступ к многолетней экспертизе, накопленной производителем в рамках проектов внедрения продукта. Платформа входит в реестр отечественного ПО Минцифры, сертифицирована «Группой Астра» и «Ред Софт»; по данным Monq Digital Lab, готова заместить Splunk, Micro Focus, IBM Tivoli. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

Monq («Монк») – программная платформа сбора, интеллектуального анализа данных и управления процессами. Решение представляет мониторинг инфраструктуры, оборудования, приложений, сервисов, пользовательских интерфейсов и зонтичный мониторинг в рамках одной платформы на low и no-code автоматизации.

Продукт предназначен для средних и крупных компаний с разрозненной ИТ-инфраструктурой и большим количеством инструментов мониторинга, где бизнес зависит от стабильной работы ИТ. Сферы применения решения – ритейл, телеком, финансовый и нефтегазовый сектор, производственные и транспортные компании, государственные организации, ТЭК.

«Сотрудничество позволит расширить стек предложений нашим партнерам для решения задач комплексного мониторинга и автоматизации их заказчиков, в том числе в части импортозамещения продуктов ушедших с рынка зарубежных вендоров. Monq – единая технологическая платформа, с гибкой ценовой матрицей, возможностью расширения воронки за счет бесплатных продуктов и точечного закрытия боли каждого сегмента — от Dev-команд до крупных холдингов, – сказал Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений компании Axoft.

«По данным исследования «ТеДо» за 2025 г., Monq занимает первое место по функциональной зрелости продукта по части мониторинга инфраструктуры. Мы выбрали Axoft, потому что партнерский канал – ключ к масштабированию нашего решения в России и СНГ. Axoft обеспечит экспертизу и логистику, а мы предоставим партнерам платформу, которая уже сегодня заменяет Splunk, Micro Focus, IBM Tivoli, снижает клиентский OPEX до 40 % и, главное, позволяет оперативно обнаруживать и устранять инциденты или вовсе предупреждать их еще до того, как бизнес почувствует сбой. Вместе с дистрибутором мы планируем удвоить долю Monq на рынке ИТ-мониторинга к концу 2026 г.», – сказал Николай Ганюшкин, управляющий партнер Monq Digital Lab.

Платформа охватывает задачи мониторинга и эксплуатации в сложных и разрозненных ИТ-окружениях, помогает управлять состоянием инфраструктуры и бизнес-сервисов и проактивно реагировать на сбои. Поставка решения возможна в коробке, облаке и в виде white-label-лицензии для сервис-провайдеров, которая позволяет развернуть брендированный многотенантный сервис наблюдаемости в собственном ЦОДе. Доступна также бесплатная Community-версия с полным функционалом и ограничением до 500 активных конфигурационных единиц.