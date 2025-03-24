Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171448
ИКТ 13359
Организации 10476
Ведомства 1452
Ассоциации 987
Технологии 3405
Системы 25269
Персоны 73492
География 2778
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 686
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2595
Мероприятия 847

Российская инженерная школа


24.03.2025 В России появился альянс разработчиков в сфере мониторинга 1
23.12.2020 Российским ИТ-разработкам для атомной отрасли нашли применение в других секторах промышленности 1
09.01.2019 ГК InfoWatch запустила в ОАЭ образовательный центр в сфере ИБ 1
18.01.2007 Юрий Глинский: Мы будем свидетелями новой парадигмы ERP-конкуренции 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Российская инженерная школа и организации, системы, технологии, персоны:

Crypto AG 35 1
InfoWatch - Инфовотч 1027 1
VolgaBlob - ВолгаБлоб 17 1
InfoWatch Gulf - ИнфоВотч Галф 6 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2930 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 10 1
Цифровой департамент Правительства эмирата Аджмана 4 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19945 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31227 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51569 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4806 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2211 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6744 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7473 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10401 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11539 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1458 1
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 298 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1729 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2223 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1737 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7202 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 679 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12106 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1511 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 409 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 364 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28198 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6828 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 570 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24715 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3775 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5417 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13419 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30095 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1636 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24433 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 787 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1090 1
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 42 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос аэро-гидро 11 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос тепло 12 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Платформа САПР 26 1
Intel x86 - архитектура процессора 1874 1
Linux OS 10089 1
Microsoft Windows 15786 1
Глинский Юрий 3 1
Захаркина Ольга 24 1
Танцюра Кристина 9 1
Фомичев Дмитрий 22 1
Зарубин Андрей 4 1
Касперская Наталья 294 1
Shehail Ohoud Ali - Шехаил Охуд Али 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 146477 4
Япония 13330 1
Ближний Восток 2960 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1055 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Аджман 5 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14654 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8680 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2182 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11074 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3464 1
Энергетика - Energy - Energetically 5162 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1282 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 529 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 516 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 153 1
Английский язык 6691 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13783 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1079 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3196 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8714 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5505 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 157 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51766 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29553 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5699 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3185 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 644 1
Физика - Physics - область естествознания 2666 1
Образование в России 2244 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3248 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 1
InfoWatch Academy - Академия InfoWatch - АИВ - Академия ИнфоВотч 4 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348539, в очереди разбора - 762724.
Создано именных указателей - 171448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще