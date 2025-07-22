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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 178896
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Хоппер ИТ ранее Роспартнер Развитие объединений сервисного партнерства

Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 5 дел, на cумму 8 130 278 ₽*

Судебные дела (5) на сумму 8 130 278 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 8 130 278 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


22.07.2025 Российские борцы со ИТ-сбоями: Переход на российское ПО сильно ударит по операторам связи и провайдерам интернета 1
26.06.2024 Крупный поставщик московских властей вернул себе контроль над компанией, которую не поделил с гендиректором 2
15.05.2024 Российский разработчик решений для предотвращения ИТ-сбоев перешел в руки единоличного владельца 2
17.04.2024 Digital-интегратор «Улей» нарастил выручку на 33% за счет продаж HRM продуктов на базе «Битрикс24» крупному и среднему российскому бизнесу 1
19.04.2022 Премия «Импортозамещение года 2022»: начат отбор номинантов 1
13.04.2022 Премия «Инновация года 2022»: начат отбор номинантов 1
01.11.2021 В России создается единая платформа школьного ПО на Linux и PostgreSQL 1
06.04.2021 Премия «Инновация года 2021»: начат отбор номинантов 1
11.02.2020 Премия «Инновация года 2020»: начат отбор номинантов 1
19.02.2019 Премия «Инновация года 2019»: начат отбор номинантов 1
23.11.2018 Госсектор полностью готов к всеобщей цифровизации 1
01.10.2018 CNews продолжает отбор номинантов на премию «Инновация года 2018» 1
01.06.2018 Объявлены лауреаты премии CNews «Инновация года 2018» 1
30.05.2018 Объявлены лауреаты премии «Инновация года 2018» 1

Публикаций - 14, упоминаний - 16

Хоппер ИТ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13476 9
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 288 8
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 257 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5091 3
Ростелеком 10048 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 577 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 2
Элбиус - Elbius 4 2
MONQ Digital Lab - Монк Диджитал Лаб 29 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3266 1
Microsoft Corporation 24959 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1664 1
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 14 1
Бинго-Софт - Акцент 10 1
Расчетные решения АО 26 1
SILA Union - СИЛА Юнион 20 1
Цифра ГК 2496 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 91 1
ARTW - АРТВ 7 1
ИнтерВолга 2 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 318 1
Telegram Group 2308 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 853 1
Факт ЦИТ - Факт Центр Интернет-Технологий 2 1
Ростех - Вертолеты России 169 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7783 5
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 144 5
ГПБ - Газпромбанк 1120 4
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 49 4
Ростех - Вертолеты России - ВР-Технологии КБ - конструкторское бюро 9 4
Почта России ПАО 2189 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1280 3
Технология здоровья 8 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 528 2
РЖД - Российские железные дороги 1953 1
Газпром ПАО 1377 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 1
IKEA - ИКЕА 161 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 49 1
Автодом - АВТОDOM 27 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 533 1
МилФудс - Poetti 3 1
Альфа-Капитал УК 124 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1090 1
Ай-Пласт - iPlast 1 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 54 1
Фаберлик - Faberlic 94 1
Михайлов и партнеры 12 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1946 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4547 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5109 2
Федеральное казначейство России 1829 2
Мосгортранс ГУП 125 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1246 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 593 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 160 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 356 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 152 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 782 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1570 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 252 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12254 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 347 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1034 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69490 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4713 8
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1636 8
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3114 8
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 455 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54139 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11751 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32477 7
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 671 7
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7768 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22141 5
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 426 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21398 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5442 4
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 320 4
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1053 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6153 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1131 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1552 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16433 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8507 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11894 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2182 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6115 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3853 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5643 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15760 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7592 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12974 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30944 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2945 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24921 2
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 785 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7220 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9500 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8223 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1052 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 741 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12692 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 401 1
Хоппер ИТ Сервис-монитор 9 9
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 8
Ростех - Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 9 8
МТС - Navitel R - серия видеорегистраторов 14 8
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 5
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 135 5
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 90 5
Kaspersky OS 130 3
Технология здоровья - Медкарта 24 6 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5058 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 64 3
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 526 3
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 111 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5551 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1381 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3366 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4828 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 689 2
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 82 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 499 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 61 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 79 1
Linux - Debian GNU 500 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 22 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Госуслуги ХМАО-Югры 9 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 224 1
Сбер - Social ID Социальный профиль гражданина 11 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 447 1
Mozilla Firefox - браузер 1902 1
Google Chrome - браузер 1603 1
Linux OS 10371 1
Минпросвещения РФ - Моя школа ФГИС 19 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1475 1
ФМБА России - ЕИБД - Единая информационная база донорства крови 10 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1151 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 548 1
1С-Битрикс - Битрикс24 HRM - Битрикс24 КЭДО 7 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1103 1
Казак Максим 162 2
Емельченков Сергей 140 2
Кисляков Кирилл 7 2
Федченко Александр 5 2
Войнов Андрей 8 2
Ерзамаев Дмитрий 6 2
Денисов Лев 3 2
Ганюшкин Николай 16 2
Горбатько Александр 105 1
Турчак Евгений 24 1
Фишер Андрей 74 1
Осипова Александра 18 1
Бутенко Юрий 65 1
Трапезин Владимир 30 1
Шклярук Мария 15 1
Бутин Вячеслав 11 1
Богданов Александр 21 1
Галаган Дмитрий 2 1
Торгашин Юрий 5 1
Прямов Григорий 1 1
Затонских Александр 3 1
Силкина Елена 15 1
Турчановский Дмитрий 13 1
Петренко Александр 9 1
Каменев Алексей 4 1
Письменный Сергей 1 1
Краснобаева Наталья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151133 13
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 788 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44585 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52780 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1268 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3088 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1421 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18054 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4026 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53283 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19550 9
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 284 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5415 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9421 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5643 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49774 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30672 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2304 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4290 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6444 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5308 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5151 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 351 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4126 1
ЗК РФ - Земельный кодекс Российской Федерации 4 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 840 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5101 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 141 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 713 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10289 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1647 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 452 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10314 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3682 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4567 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 274 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1263 1
Список системообразующих предприятий РФ 302 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5098 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2444 1
Металлы - Никель - Nickel 342 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1302 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6016 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7668 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25085 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9234 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3463 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1256 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8052 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
CNews Инновация года - награда 119 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8256 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3364 1
РЭШ - Российская электронная школа 26 1
ФИЦТО ФГАНУ - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 10 1
CNews FORUM Кейсы 270 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2077 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1161 1
CNews AWARDS - награда 530 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373394, в очереди разбора - 748750.
Создано именных указателей - 178896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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