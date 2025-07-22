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Хоппер ИТ ранее Роспартнер Развитие объединений сервисного партнерства
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 5 дел, на cумму 8 130 278 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Хоппер ИТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Казак Максим 162 2
|Емельченков Сергей 140 2
|Кисляков Кирилл 7 2
|Федченко Александр 5 2
|Войнов Андрей 8 2
|Ерзамаев Дмитрий 6 2
|Денисов Лев 3 2
|Ганюшкин Николай 16 2
|Горбатько Александр 105 1
|Турчак Евгений 24 1
|Фишер Андрей 74 1
|Осипова Александра 18 1
|Бутенко Юрий 65 1
|Трапезин Владимир 30 1
|Шклярук Мария 15 1
|Бутин Вячеслав 11 1
|Богданов Александр 21 1
|Галаган Дмитрий 2 1
|Торгашин Юрий 5 1
|Прямов Григорий 1 1
|Затонских Александр 3 1
|Силкина Елена 15 1
|Турчановский Дмитрий 13 1
|Петренко Александр 9 1
|Каменев Алексей 4 1
|Письменный Сергей 1 1
|Краснобаева Наталья 1 1
|CNews Инновация года - награда 119 9
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8256 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3364 1
|РЭШ - Российская электронная школа 26 1
|ФИЦТО ФГАНУ - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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