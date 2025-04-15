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1С-Битрикс и организации, системы, технологии, персоны:
|Геометрия НПО 143 1
|Автодом - АВТОDOM 23 1
|МилФудс - Poetti 3 1
|Ай-Пласт - iPlast 1 1
|Галс-Девелопмент - Система-Галс 54 1
|ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 519 1
|Альфа-Капитал УК 107 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11919 1
|1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 503 4
|Минцифры РФ - Госключ 155 2
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